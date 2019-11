Bob Dennard, inventore delle memorie DRAM, premiato dall’industria dei chip

Se usate un dispositivo elettronico come uno smartphone o un notebook, state sfruttando un’invenzione fondamentale di Robert Dennard: i chip di memoria DRAM, acronimo di Dynamic Random Access Memory.

La nascita di questa tipologia di memorie risale al 1956, anno nel quale Dennard inventò la DRAM, un tipo di RAM che – semplificando – immagazzina ogni bit in un diverso condensatore, determinando se il bit è 1 o 0 in base al numero di elettroni presenti.

L’industria dei chip ha riconosciuto a Dennard, ora membro titolato come “Fellow Emeritus” di IBM, la sua più alta distinzione onorifica: il Robert N. Noyce Award, riferimento all’imprenditore e inventore statunitense che fu cofondatore della Fairchild Semiconductor nel 1957 e di Intel nel 1968.

Dennard è stato premiato (in sua assenza) in occasione della serata annuale della Seemiconductor Industry Association di San Jose (California). Robert Dennard ha trascorso gran parte della sua carriera all’IBM Research di Yorktown Heights, New York, ed è noto per avere guidato il team che negli anni ’70 ha introdotto il concetto di scaling dei circuiti integrati, regole che hanno fornito soluzioni per la miniaturizzazione da allora adottate dagli ingegneri e grazie anche al suo lavoro che oggi è possibile inserire miliardi di transistor in un unico chip.

Le sole memorie DRAM – riferisce il sito VentureBeat – rappresentano 76,52 miliardi nell’industria dei semiconduttori, secondo una stima di Research and Markets. John Kelly, vice presidente esecutivo e direttore di IBM Research, ha parlato delle imprese di Dennard nel corso della cena serale, evento al quale, Dennard, che ora ha 80 anni, non ha potuto partecipare. “Siamo tutti seduti sulle spalle di giganti”, ha detto Kelly. “Bob Dennard ha realizzato due risultati incredibili che hanno guidato la nostra industria”.

Bijan Davari, IBM Fellow e vice presidente responsabile delle ricerche, in un’intervista con VentureBeat ha riferito di sentirsi fortunato per avere avuto la possibilità di avere un mentore come Dennard nel corso degli anni. Il suo ingegno intimidiva ma Davari ha spiegato che Dennard accoglieva favorevolmente chi poteva contribuire con idee nuove all’avanzamento della tecnologia.

Rispetto alle memorie SRAM (un tipo di memoria a semiconduttore che utilizza un circuito bitabile, detto flip-flop, per memorizzare ciascun bit), le DRAM si sono dimostrate meno costose e quelle ampiamente utilizzate per applicazioni di elettronica digitale che richiedono un basso costo e un’elevata capacità di memoria.

Nella sezione “Protagonisti” di Macitynet trovate decine di articoli dedicati ai più importanti personaggi del mondo dell’informatica.