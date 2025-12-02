Bollette salate e non sai il perché: l’errore che fai con la tv e che ti porta al salasso

Paghiamo bollette dell’elettricità sempre più salate ma potrebbe dipendere da un nostro errore con la tv: ecco come evitarlo e cosa fare.

Negli ultimi anni il caro vita è diventato un argomento che torna puntualmente nelle nostre conversazioni quotidiane, però quando si parla di luce e gas la situazione è senza ombra di dubbio ancora più complessa.

Le spese continuano a salire e a volte ci sembra di non avere alcun controllo sui costi che arrivano a fine mese. Eppure, in tanti casi, siamo noi stessi a commettere piccole disattenzioni che alla lunga pesano sul bilancio familiare più di quanto immaginiamo.

Bollette alte: è colpa della TV

Per questo motivo diventa fondamentale osservare meglio le nostre abitudini domestiche, soprattutto quelle legate ai dispositivi elettronici che utilizziamo ogni giorno senza pensarci troppo.

C’è un errore molto diffuso che riguarda un apparecchio presente in praticamente ogni casa. All’inizio potresti non accorgerti di nulla, perché il dispositivo sembra perfettamente spento, immobile, quasi innocuo. In realtà continua tranquillamente ad assorbire energia dalla rete elettrica anche quando non lo stiamo usando.

Ed è proprio questo che, nel tempo, può farci pagare bollette più alte del previsto. Prima di scoprire di cosa si tratta, basta pensare a quanto spesso lasciamo gli apparecchi collegati alla corrente anche se non ci servono più. È un’abitudine comune e infatti finiamo per darla per scontata, ignorando il fatto che quel gesto così piccolo possa incidere in modo concreto sul consumo mensile.

Il dispositivo incriminato è la nostra TV. Lasciarla collegata alla presa comporta un consumo costante, anche quando appare spenta. Il motivo è semplice: molti televisori mantengono attivi alcuni circuiti interni per restare pronti alla ricezione del telecomando, salvare impostazioni o eseguire aggiornamenti automatici del software. Questo assorbimento nascosto è noto come consumo fantasma. È lo stesso meccanismo che capita anche con altri apparecchi, come ad esempio il caricatore del cellulare lasciato per ore nella presa senza che ci sia uno smartphone collegato.

Il consumo fantasma può sembrare insignificante nell’immediato, però con il passare dei giorni e delle settimane diventa una spesa cumulativa che pesa davvero. Per fortuna evitare questo spreco è molto più facile del previsto e non richiede alcuna competenza tecnica. Il metodo più efficace consiste semplicemente nello scollegare la TV dalla presa quando non la si utilizza per un periodo prolungato. In questo modo si interrompe completamente l’alimentazione e il televisore non potrà assorbire nemmeno un watt in più.

Un’altra soluzione, pratica e veloce, è l’uso di ciabatte con interruttore. Si tratta di accessori che permettono di controllare più dispositivi contemporaneamente con un unico tasto, offrendo la possibilità di spegnere tutto in un secondo senza dover sfilare ogni singola spina. È particolarmente utile se nella stessa zona della casa si trovano TV, console, dispositivi audio o elettrodomestici come microonde. Basta premere l’interruttore e l’intero gruppo smette di consumare energia, eliminando del tutto il problema del consumo fantasma.

Prestare attenzione a questi dettagli può davvero fare la differenza quando si tratta di ridurre le bollette della luce. Spesso non pensiamo che un semplice gesto quotidiano possa pesare sul portafoglio, però una volta modificata questa abitudine possiamo notare rapidamente un calo nei consumi. E in un periodo in cui ogni euro risparmiato conta, imparare a evitare sprechi energetici diventa una scelta intelligente oltre che necessaria.