Bomba Netflix, cancellata la serie più seguita di sempre: 750 episodi spariranno a Gennaio 2026

Netflix cancella la serie più seguita negli ultimi anni, più di 750 episodi spariranno da Gennaio 2026: l’immediata protesta dei fans. Cosa succede.

Netflix è tra le piattaforme streaming maggiormente accreditate nel mondo, nel suo catalogo annuale offre diversi contenuti: dalle serie cult a quelle nuove, ma anche film e documentari. Il suo avvento ha rivoluzionato il modo di vedere la televisione costringendo anche le reti generaliste a cambiare il loro approccio nei confronti degli spettatori e nella realizzazione di nuovi prodotti.

Diversi gli utenti che si avvalgono della piattaforma e che possono vedere oltre a contenuti nuovi anche quelle serie che oggi sono dei veri cult. Eppure nonostante il successo di alcune serie, per diverse ragioni, Netflix aggiorna periodicamente il suo catalogo e questo comporta l’eliminazione di alcuni prodotti che seppur quotati dal pubblico vengono rimossi. Da Gennaio 2025 non saranno più disponibili più di 750 episodi di una delle più seguiti degli ultimi anni.

Non saranno più visibili sulla piattaforma e questo ha dato vita a diverse polemiche social. Si tratta d’un cambiamento che avverrà nel Regno Unito, dove Netflix ha tantissimi abbonati. La piattaforma ha deciso di eliminare l’ampia libreria di contenuti di Star Trek. I tanti fan dovranno dire addio al Capitano Kirk e Spock e ai diversi membri dell’equipaggio dell’Enterprise.

Netflix elimina Star Trek dalla sua libreria: la reazione dei fans

Gli abbonati inglesi non avranno più a disposizione le varie serie di Star Trek, serie storiche che i fans non mancano di rivedere. Una decisione che non è piaciuta agli utenti che sulle diverse pagine social dedicate all’iconica saga cinematografica hanno manifestato il loro dissenso: “Per me è la fine di Netflix”. Ha commentato un utente.

E ancora: “Guardo solo The Next Generation in loop. Cosa farò?”. “Comprate i DVD di Star Trek. Così la serie sarà vostra per sempre”. Anche Star Trek: The Next Generation non sarà più visibile, anche se rimarranno sulla piattaforma due film di Star Trek: Star Trek Into Darkness e Star Trek Beyond.

Di seguito le serie Star Trek che verranno eliminate da Netflix UK::

Star Trek: la serie originale

Star Trek: la serie animata

Star Trek: La prossima generazione

Star Trek: Deep Space Nine

Star Trek: Voyager

Star Trek: Enterprise

Star Trek: Prodigy

Inoltre la serie sarà ancora visibile sul servizio streaming Paramount+ a pagamento. Quel che è certo che 750 episodi, circa 500 ore di streaming scompariranno improvvisamente: una decisione quella di Netflix non da tutti compresa che potrebbe comportare anche diverse perdite di utenti.