Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Avvitatore a batteria Bosch, minimo a 39,99 euro
OfferteSconti speciali

Avvitatore a batteria Bosch, minimo a 39,99 euro

Di Pubblicità
Bozza automatica - macitynet.it

Su Amazon è in sconto Bosch Avvitatore a batteria IXO di settima generazione, pensato per chi cerca un utensile pratico per montaggi e piccoli lavori domestici. Ora costa solo 39,99€ invece di 59,99€, con un motore più potente e una batteria migliorata per avvitare e svitare con meno sforzo e maggiore precisione. Grazie agli accessori compatibili, si trasforma in un vero utensile multiuso per diversi impieghi.

Motore potenziato e nuova batteria

Questa settima generazione di Bosch IXO offre il 20% di potenza in più rispetto al modello precedente, grazie a una coppia di 3 / 5,5 Nm e fino a 235 giri al minuto. La batteria al litio da 2,0 Ah garantisce un’autonomia estesa: fino a 190 viti con una sola ricarica. Il sistema di regolazione della velocità tramite pressione sul grilletto consente un controllo accurato, evitando danni a materiali delicati e riducendo il rischio di scheggiare il legno o rovinare le viti.

Design compatto e funzioni avanzate

Il design rimane compatto ed ergonomico, con impugnatura comoda per un uso prolungato. La novità più visibile è la ghiera LED a 360°, che elimina le ombre e permette di lavorare in spazi ristretti senza punti bui. L’indicatore di carica a 3 LED mostra lo stato della batteria, mentre la doppia modalità di ricarica – via micro-USB o con stazione di ricarica inclusa – garantisce la massima flessibilità sia a casa che in movimento.

Accessori e utilizzi versatili

La vera forza di Bosch IXO è la compatibilità con la IXO Collection: accessori che ampliano le possibilità d’uso, dal soffiatore per barbecue agli strumenti per taglio e foratura leggera. In confezione sono inclusi 10 bit di avvitamento, un portabit magnetico per raggiungere zone difficili e una testa angolare, utile per lavorare su mobili e strutture complesse. Grazie al sistema Easy-Click Cap, il cambio degli accessori è immediato e sicuro.

Il prezzo di listino di questo set è 59,99€, ma oggi è disponibile a 39,99€ su Amazon con un risparmio netto del 33%. Potete acquistarlo a questo prezzo scontato direttamente da questo link a 39,99€ invece di 59,99€.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Super minimo per il MacBook Air M4, solo 949 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 949 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
In Florida la battaglia tra conigli-robot e pitoni alieni

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.