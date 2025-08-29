Avvitatore a batteria Bosch, minimo a 39,99 euro

Su Amazon è in sconto Bosch Avvitatore a batteria IXO di settima generazione, pensato per chi cerca un utensile pratico per montaggi e piccoli lavori domestici. Ora costa solo 39,99€ invece di 59,99€, con un motore più potente e una batteria migliorata per avvitare e svitare con meno sforzo e maggiore precisione. Grazie agli accessori compatibili, si trasforma in un vero utensile multiuso per diversi impieghi.

Motore potenziato e nuova batteria

Questa settima generazione di Bosch IXO offre il 20% di potenza in più rispetto al modello precedente, grazie a una coppia di 3 / 5,5 Nm e fino a 235 giri al minuto. La batteria al litio da 2,0 Ah garantisce un’autonomia estesa: fino a 190 viti con una sola ricarica. Il sistema di regolazione della velocità tramite pressione sul grilletto consente un controllo accurato, evitando danni a materiali delicati e riducendo il rischio di scheggiare il legno o rovinare le viti.

Design compatto e funzioni avanzate

Il design rimane compatto ed ergonomico, con impugnatura comoda per un uso prolungato. La novità più visibile è la ghiera LED a 360°, che elimina le ombre e permette di lavorare in spazi ristretti senza punti bui. L’indicatore di carica a 3 LED mostra lo stato della batteria, mentre la doppia modalità di ricarica – via micro-USB o con stazione di ricarica inclusa – garantisce la massima flessibilità sia a casa che in movimento.

Accessori e utilizzi versatili

La vera forza di Bosch IXO è la compatibilità con la IXO Collection: accessori che ampliano le possibilità d’uso, dal soffiatore per barbecue agli strumenti per taglio e foratura leggera. In confezione sono inclusi 10 bit di avvitamento, un portabit magnetico per raggiungere zone difficili e una testa angolare, utile per lavorare su mobili e strutture complesse. Grazie al sistema Easy-Click Cap, il cambio degli accessori è immediato e sicuro.

Il prezzo di listino di questo set è 59,99€, ma oggi è disponibile a 39,99€ su Amazon con un risparmio netto del 33%. Potete acquistarlo a questo prezzo scontato direttamente da questo link a 39,99€ invece di 59,99€.

Sto caricando altre schede...