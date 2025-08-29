Apple supporta GPT-5 e Claude nel software di sviluppo Xcode 26

Apple ha rilasciato la beta 7 di Xcode 26, versione preliminare dell’ambiente di sviluppo integrato (IDE) che mette a disposizione strumenti utili allo sviluppo di software per iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS e visionOS.

Quando si sfrutta ChatGPT in Xcode, ora è possibile avviare conversazioni con GPT-4.1 o GPT-5, e GPT-5 è il modello impostato di default. Apple spiega che GPT-5 è ottimizzato per produrre codice veloce e di qualità ed è quello che dovrebbe risultare più efficace con molti task di coding; per compiti complessi Apple spiega che è possibile selezionare “GPT-5 (Reasoning)“, modello che dedica più tempo al ragionamento prima di rispondere, ed è in grado di fornire risultati più accurati con task di programmazione complessi.

Il supporto a GPT-5, come è facile immaginare permette di aiutare gli sviluppatori a scrivere codice, documentazione, procedure di test e altro ancora. I modelli AI di terze parti possono essere sfruttati, tra le altre cose, anche per cercare di risolvere bug o errori.

Modelli cloud-based o locali

Queste funzionalità integrate in Xcode lasciano immaginare che Apple non vuole per forza sviluppare tutto in casa sul versante AI ma è aperta a collaborazioni esterne quando necessario. Con Xcode 26 gli sviluppatori possono sfruttare, tra le altre cose, modelli cloud-based o locali (sui Mac con CPU Apple Silicon), inclusi quelli di provider diversi da OpenAI e Anthropic. Il framework Foundation Models si aggiunge a una suite di strumenti che consentono di attingere all’intelligenza on‑device, e Xcode 26 sfrutta i modelli LLM come ChatGPT per dare accesso a Coding Tools e altre funzioni intelligenti.

Le novità possono essere testate in anteprima tramite l’Apple Developer Program, all’indirizzo developer.apple.com. Apple ha rilasciato diverse beta dei futuri sistemi operativi di iPhone, iPad, Mac, ecc. Nel momento in in cui scriviamo iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe sono disponibili come beta per i soli sviluppatori e i beta tester. Le beta pubblica sono disponibili tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.