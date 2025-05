Bosch e Dremel scontano utensili elettrici, giardinaggio e strumenti di precisione per la Settimana Casa e Giardino

Anche Dremel e Bosch partecipano alla campagna promozionale Settimana Casa e Giardino in corso su Amazon lanciando una serie di sconti su diverse categorie di utensili e dispositivi per il fai da te, la manutenzione domestica e il giardinaggio, progettati per offrire praticità, precisione e potenza sia agli appassionati che ai professionisti.

Molti di questi strumenti sono alimentati a batteria, il che permette massima libertà di movimento e versatilità d’uso. Tra gli esempi spiccano soffiatori, cesoie, tagliabordi, rasaerba e mini compressori, ideali per la cura del verde e delle aree esterne. Questi dispositivi tornano particolarmente utili in primavera e in estate, quando la manutenzione del giardino diventa più frequente e intensa.

Altri strumenti sono pensati per l’ambito della lavorazione del legno, del metallo e della muratura: parliamo di seghetti alternativi, smerigliatrici, trapani, seghe circolari, fresatrici, pialle e chiodatrici, strumenti che fanno indubbiamente comodo per progetti di ristrutturazione, costruzione o riparazione, sia in casa che in laboratorio.

Se invece questi strumenti già li avete, allora tenete comunque presente che potete approfittare del momento per risparmiare sull’acquisto di accessori specifici come lame, punte e dischi abrasivi.

Diversi poi gli attrezzi in sconto che rientrano nel settore della misurazione e della precisione, come appunto livelle laser, distanziometri, inclinometri e scanner da parete, fondamentali per lavori di allineamento, foratura precisa e verifica di impianti nascosti.

Infine sono in promozione anche diversi strumenti per la pulizia domestica e professionale come aspiratori, lavavetri elettrici e idropulitrici, che forniscono un importante supporto nelle attività più gravose come la rimozione di sporco ostinato da superfici esterne o la pulizia di garage e officine.

La promozione

Le offerte resteranno valide fino al 20 Maggio salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Casa e bici

Attrezzatura per il verde

Falegnameria

Edilizia

Misurazione

Pulizia

Batterie e caricabatterie

Dremel

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).