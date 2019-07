Da diversi mesi è attivo ufficialmente il canale telegram di Macitynet riservato a chi vuol rimanere constantemente informato sulle offerte speciali.

Si tratta di un servizio quotidiano che presenta offerte esclusive riservate ai nostri lettori e quelle che crediamo importanti per il mondo Apple, anche se ci sono offerte per gli appassionati Hi-Tech in generale e accessori smart per domotica, viaggi e vita all’aria aperta.

Il canale Telegram offerte offre, tranne che per la pausa notturna, una serie di offerte man mano che la redazione riceve segnalazioni coupon etc. Il numero varia a seconda della giornata, ma può arrivare al massimo ad un’offerta all’ora nei periodi normali.

Nei giorni dei Prime Day e del Black Friday il canale moltiplica la sua attività diventando un sistema “live” per seguire minuto per minuto le offerte più interessanti tra quelle che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Insieme al live vero e proprio che appare su una pagina web qui ritroverete la comoda interfaccia di Telegram e la possibilità di essere avvisati con un segnale acustico (o meno visto che l’opzione si può disattivare) dell’arrivo di una nuova offerta.

Il canale telegram di macitynet inizierà la sua attività speciale del Prime Day 2019 a partire dalle 12 del 14 Luglio con le anteprime per proseguire fino alle 23.30 del 16 Luglio.

Per abbonarsi al canale Telegram Macitynet Offerte basta avere installato Telegram su iPhone, iPad, Android, Mac o PC e cliccare su questo link.

Vi ricordiamo che Telegram è gratuito ed è disponibile su tutte le piattaforme: click qui per scaricarlo su Mac, qui per iOS e qui per Android.