Bose SoundLink Flex 2, audiodi qualità a soli 108€, minimo storico

Amazon sconta al minimo l’eccellente Bose SoundLink Flex di seconda generazione, uno speaker Bluetooth stereo potente e portatile progettato per offrire un suono nitido e bilanciato con bassi profondi, ogggi proposto a solo 108,18€ su Amazon.

Un suono potente in un corpo compatto

Il SoundLink Flex l’abbiamo recensito qui. Leggete la nostra recensione se vi interessa avere uno sguardo approfondito su questo prodotto. Qui ci imitiamo a sottolineare che nonostante le piccole dimensioni, il Bose SoundLink Flex di seconda generazione combina audio ad alta fedeltà con bassi pieni e profondi, mantenendo una nitidezza che sorprende per le dimensioni del dispositivo.

Che si tratti di musica, podcast o video, l’esperienza sonora è sempre coinvolgente. La tecnologia proprietaria Bose, come la PositionIQ, rileva l’orientamento dello speaker — verticale, orizzontale o sospeso — e regola il suono per offrire sempre le migliori prestazioni.

Compatto, resistente e pronto a tutto

Sta comodamente in una mano o si aggancia facilmente a una borsa grazie al passante integrato. È perfetto per ogni avventura: impermeabile e resistente alla polvere con certificazione IP67, il rivestimento in silicone lo protegge da urti, cadute e persino dalla ruggine. E con una batteria che offre fino a 12 ore di autonomia, potrai ascoltare musica tutto il giorno senza pensieri.

Connettività intelligente e suono stereo

Dotato di Bluetooth 5.3 evoluto, garantisce una connessione stabile fino a 9 metri e supporta il collegamento multipoint, così puoi passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni. Inoltre, puoi collegare altri due speaker Bose compatibili per creare un sistema stereo completo o attivare la modalità “Festa” e raddoppiare la potenza sonora per riempire qualsiasi spazio.

Il miglior prezzo per uno speaker di qualità superiore

Normalmente proposto a quasi 180€, oggi si trova a poco più di 108€, con uno sconto di oltre il 40%. Una cifra molto bassa per un dispositivo audio firmato Bose, da sempre sinonimo di qualità, durabilità e innovazione. Nella fascia sotto i 150€, pochi speaker possono competere con questo mix di solidità, portabilità e resa sonora.

