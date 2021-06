Prime Day: prezzo cinese per il Bose SoundLink Mini è a 119,90€

In cerca di un altoparlante di alta qualità al prezzo di un “cinese”? Correte su Amazon, in occasione del Prime Day il prezzo del Bose SoundLink Mini II è crollato a 119,90 €.

Bose SoundLink Mini, rilasciato alcuni anni fa, è un acquisto imprescindibile se vi serve un altoparlante non smart, ma di grande qualità in un pacchetto estremamente compatto. Ha il vivavoce integrato per rispondere alle chiamate, consente la connessione di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, conduce all’abbinamento Bluetooth con istruzioni vocali identificando i dispositivi per nome in sintesi vocale. La batteria ricaricabile agli ioni di litio viene presentata con autonomia di 10 ore e si ricarica usando una sorgente USB anche se nella confezione si trova una base di ricarica.

Design e dimensioni sono le stesse del predecessore, con un peso di 668 grammi e altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 5,1 cm, 18 cm e 5,8 cm ma il caratteristico case in alluminio anodizzato, resistente a impronte e graffi, è stato rivisitato pur conservando la stessa forma dagli angoli smussati e la griglia in acciaio microforata. Internamente ha due diffusori passivi opposti proprietari, abbinati a due trasduttori ad alta efficienza.

La qualità del suono è eccellente. I bassi sono scolpiti, come da tradizione Bose, ma la definizione dell’audio, la potenza, l’ampiezza del suono e l’effetto palco, sono decisamente sopra la media per le dimensioni. Pochi altri piccoli altoparlanti sono in grado di rivaleggiare complessivamente con Bose Sondlink mini II che, come detto, ancora oggi a quasi 4 anni di distanza dal suo lancio resta un parametro con cui i concorrenti si devono confrontare. Tra i limiti da segnalare è che si tratta di un altoparlante nato nel mondo in cui non esistevano ancora gli altoparlanti smart, ma se non è un dispositivo per demotica o per assistente vocale che vi interessa, dovreste considerare, come detto, assolutamente l’acquisto.

Il Bose SoundLink mini II normalmente da listino Bose ha un prezzo di 180 euro (anche se qualcuno lo vende ancora al prezzo originale di 260 euro). In commercio si trova a volte, ma non sempre, scontato. Su Amazon, che è un rivenditore autorizzato Bose, uno dei pochi che ha l’autorizzazione a vendere on line i prodotti del marchio americano dell’audio, ha raggiunto i 122 euro per poi risalire subito di prezzo; ora scende addirittura a 119,99 euro. Vi conviene quindi sbrigarvi a comprare perché sospettiamo che no resti a questa cifra per molto.

Click qui per comprare



Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.