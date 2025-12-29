Bowers & Wilkins Px7 S3, cuffie per chi ha ambizioni a solo 283 €

Su Amazon trovate in offerta Bowers & Wilkins Px7 S3, considerate oggi tra le migliori cuffie over‑ear con cancellazione attiva del rumore per qualità audio e costruzione. Questo accessorio, che compete con tutte le cuffie Bluetooth di fascia al sul mercato. ora costano 283 € invece di 429 €,.

Su Amazon trovate in offerta Bowers & Wilkins Px7 S3, cuffie wireless over‑ear con cancellazione attiva del rumore, c Il prezzo scende a 283 € invece di 429 €, con driver da 40 mm in biocellulosa, DSP aggiornato e supporto audio ad alta risoluzione.

Nuovi driver e riprogettazione completa

Le Bowers & Wilkins Px7 S3 sono state progettate da zero, rispetto alle precedenti PX7 S2 e S2e, mantenendo solo il materiale del cono dei driver, ora da 40 mm in biocellulosa e abbinati ad amplificatori dedicati. I trasduttori sono inclinati con precisione per ottenere una scena sonora più coerente e una migliore separazione degli strumenti. Il DSP aggiornato consente la riproduzione in alta risoluzione fino a 24 bit / 96 kHz tramite collegamento USB‑C, ampliando le possibilità di ascolto anche in modalità cablata.

Connettività avanzata e controllo tramite app

Sul fronte wireless, le PX7 S3 supportano i codec Bluetooth più evoluti, tra cui aptX HD, aptX Adaptive e aptX Lossless, per una trasmissione più fedele con dispositivi compatibili. Le connessioni fisiche includono USB‑C e jack da 3,5 mm, con entrambi i cavi inclusi nella confezione. Tramite l’app Bowers & Wilkins Music è possibile gestire ANC, modalità pass‑through ed equalizzatore a cinque bande, oltre a salvare preset personalizzati.

Il comfort è stato rivisto con un profilo più sottile, padiglioni in memory foam più morbidi e un archetto ridisegnato per ridurre la pressione durante le sessioni prolungate.

Il nuovo sistema di cancellazione attiva del rumore utilizza otto microfoni e la tecnologia ADI Pure Voice, lavorando in sinergia con il DSP per limitare i rumori ambientali senza compromettere la chiarezza delle chiamate.

Le cuffie pesano 300 grammi e offrono un’autonomia fino a 30 ore, con ricarica rapida che fornisce 7 ore di ascolto in 15 minuti.

Il prezzo attuale su Amazon è di 283 € rispetto ai 429 € di listino.

