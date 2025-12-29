Vinted sotto attacco, le foto create con l’AI ti ingannano: così riconosci la nuova super truffa

I cybercriminali sono arrivati anche alla famosa piattaforma dove si vendono cose di seconda mano, a cosa si deve fare attenzione

In un momento come quello attuale in cui le truffe in rete aumentano sempre di più, i cybercriminali utilizzano molteplici canali per raggiungere i loro scopi. E adesso pare che siano arrivati anche su Vinted, la famosa piattaforma utilizzata per la compravendita di oggetti, abiti e altro di seconda mano.

E’ bene sapere che non sempre su questa piattaforma gli acquisti sono economici, questo vuol dire che possono girare anche cifre ingenti e proprio per questo i cybercriminali hanno ravvisato la possibilità di avviare attività truffaldine anche su Vinted.

Come funziona la truffa di Vintend e a cosa si deve prestare attenzione

La truffa su Vinted si attiva con un annuncio di vendita, che può essere un abito caro o un complemento d’arredo, che può richiedere anche un particolare imballaggio, successivamente l’ordine viene spedito attraverso la piattaforma ufficiale, che è vittima di questo raggiro o quanto meno viene sfruttata per attivare la truffa, chiaramente in modo inconsapevole.

L’oggetto o il vestito arriva ed è danneggiato, così l’acquirente contatta il venditore segnalando la cosa e allegando le immagini che dimostrano il danno. Ma in realtà la foto è modificata attraverso l’intelligenza artificiale, dunque non ha problemi. Così l’acquirente prova a ingannare il venditore che è costretto a erogare il rimborso per l’acquisto effettuato.

E’ una modalità di truffa che sembra essere sempre più utilizzata, praticamente sfrutta Vinted per riuscire a ingannare i venditori, fingendo che ciò che hanno inviato sia danneggiato, così da poter richiedere il rimborso. Ma qual è il modo per difendersi dalla truffa di Vinted? Il suggerimento è quello di documentare sempre cosa si sta vendendo, per cui fare alcune foto che mostrino l’oggetto integro da più angolazioni, così come l’imballaggio, in modo tale da avere la prova di non aver inviato qualcosa di rotto.

Purtroppo a causa dell’intelligenza artificiale sono proliferati i tentativi di truffa, questo sistema offre ai cybercriminali infinite possibilità per raggirare possibili vittime, dal contraffare un’immagine, fino a simulare una voce e chi ne ha più ne metta. L’invito è sempre quello che riguarda i vari generi di truffa, bisogna prestare la massima attenzione, adesso anche quando si vende qualcosa su Vinted. In questo caso bisogna tutelarsi conservando quanto più materiale fotografico possibile di quello che si vende.