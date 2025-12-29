Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Vinted sotto attacco, le foto create con l’AI ti ingannano: così riconosci la nuova super truffa
Curiosità Tech

Vinted sotto attacco, le foto create con l’AI ti ingannano: così riconosci la nuova super truffa

Di Francesca Testa
truffa vinted
Vinted sotto attacco, la nuova truffa che preoccupa gli utenti - Macitynet.it

I cybercriminali sono arrivati anche alla famosa piattaforma dove si vendono cose di seconda mano, a cosa si deve fare attenzione

In un momento come quello attuale in cui le truffe in rete aumentano sempre di più, i cybercriminali utilizzano molteplici canali per raggiungere i loro scopi. E adesso pare che siano arrivati anche su Vinted, la famosa piattaforma utilizzata per la compravendita di oggetti, abiti e altro di seconda mano.

E’ bene sapere che non sempre su questa piattaforma gli acquisti sono economici, questo vuol dire che possono girare anche cifre ingenti e proprio per questo i cybercriminali hanno ravvisato la possibilità di avviare attività truffaldine anche su Vinted.

Come funziona la truffa di Vintend e a cosa si deve prestare attenzione

La truffa su Vinted si attiva con un annuncio di vendita, che può essere un abito caro o un complemento d’arredo, che può richiedere anche un particolare imballaggio, successivamente l’ordine viene spedito attraverso la piattaforma ufficiale, che è vittima di questo raggiro o quanto meno viene sfruttata per attivare la truffa, chiaramente in modo inconsapevole.

in cosa consiste truffa vinted
In cosa consiste la truffa Vinted, il nuovo pericolo – Macitynet.it

L’oggetto o il vestito arriva ed è danneggiato, così l’acquirente contatta il venditore segnalando la cosa e allegando le immagini che dimostrano il danno. Ma in realtà la foto è modificata attraverso l’intelligenza artificiale, dunque non ha problemi. Così l’acquirente prova a ingannare il venditore che è costretto a erogare il rimborso per l’acquisto effettuato.

E’ una modalità di truffa che sembra essere sempre più utilizzata, praticamente sfrutta Vinted per riuscire a ingannare i venditori, fingendo che ciò che hanno inviato sia danneggiato, così da poter richiedere il rimborso. Ma qual è il modo per difendersi dalla truffa di Vinted? Il suggerimento è quello di documentare sempre cosa si sta vendendo, per cui fare alcune foto che mostrino l’oggetto integro da più angolazioni, così come l’imballaggio, in modo tale da avere la prova di non aver inviato qualcosa di rotto.

Purtroppo a causa dell’intelligenza artificiale sono proliferati i tentativi di truffa, questo sistema offre ai cybercriminali infinite possibilità per raggirare possibili vittime, dal contraffare un’immagine, fino a simulare una voce e chi ne ha più ne metta. L’invito è sempre quello che riguarda i vari generi di truffa, bisogna prestare la massima attenzione, adesso anche quando si vende qualcosa su Vinted. In questo caso bisogna tutelarsi conservando quanto più materiale fotografico possibile di quello che si vende.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER GLI ACQUISTI DI FINE ANNO

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Bowers & Wilkins Px7 S3, cuffie per chi ha ambizioni a solo 283 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.