Braun Series 7, rasoio per grooming a solo 74,99 €

Pubblicità Perfetto per la cura del corpo, ottimo per chi o vuole regalare, ideale per chi vuole un prodotto di alta qualità da usare frequentemente e senza irritazioni o problemi, È il rasoio elettrico Braun Series 7 per il corpo maschile oggi disponibile a 74,99€ su Amazon invece di 119,99€ Dotato di una testina SmoothShave, il rasoio elettrico Braun Series 7 assicura un contatto uniforme con la pelle e una rasatura efficace anche dove i peli sono più sottili. La tecnologia SkinGuard contribuisce a ridurre graffi e irritazioni, mentre il pettine Sensitive, incluso tra gli accessori, consente un utilizzo più sicuro su zone come petto, ascelle e area inguinale. Uno degli elementi distintivi del rasoio eè la luce SmartLight integrata, che illumina i peli meno visibili facilitando il passaggio anche in zone difficili da raggiungere. Il design impermeabile con impugnatura AquaGrip garantisce un uso sicuro anche sotto la doccia, rendendolo adatto per routine rapide o per chi preferisce radersi durante il lavaggio. La batteria al litio integrata offre al rasoio elettrico Braun Series 7 un’autonomia fino a 100 minuti con una singola ricarica, un valore elevato rispetto ad altri dispositivi per il corpo nella stessa fascia di prezzo. Grazie alla versatilità degli 8 strumenti inclusi, risulta indicato per chi desidera regolare, rifinire o radere completamente, adattandosi a diverse esigenze di grooming maschile. Viene fornito con 8 accessori inclusi per la cura del corpo. Progettato per una rasatura delicata anche nelle aree più sensibili, combina praticità, precisione e resistenza in un unico strumento. Il rasoio elettrico Braun Series 7 costerebbe 119,99 euro, prezzo di listino, oggi lo comprate a solo 74,99

