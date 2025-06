Con Insta360 Flow 2 foto e video da smartphone fanno il salto di qualità

All’inizio dell’anno Insta360 ha presentato Flow 2 Pro come lo stabilizzatore dotato di AI perfetto per iPhone: ora il costruttore svela il nuovo modello Flow 2 che offre le principali funzioni della versione superiore, contenendo il prezzo.

Oltre alla stabilizzazione a tre assi, in entrambi gli accessori la funzione Deep Track 4.0 offre tracciamento AI avanzato con identificazione dei soggetti, anche se parzialmente coperti da ostacoli, e migliore supporto per il tracciamento di gruppi. Questo assicura il soggetto sempre al centro in foto e video e anche che nessuno rimanga fuori dall’inquadratura nei raduni con amici e famiglia.

Con Griglia di inquadratura Pro l’utente ha a disposizione la tecnologia del rapporto aureo per creare angolazioni uniche. Si può controllare lo scatto a distanza tramite Apple Watch o da un altro smartphone, funziona in modalità teleprompter e supporta l’associazione via NFC con un solo tocco.

Ricordiamo che Insta360 ha fatto il suo debutto nell’audio con Mic Air, un microfono grande come un Apple AirTag.

Disponibilità e prezzo

Tutte queste funzioni risultano particolarmente indicate per gli utenti Android: Flow 2 costa 109,99 euro, mentre il pack con tracciatore IA è proposto a 149,99 euro, quest’ultimo più consigliato per gli utenti iPhone che sentono la mancanza di DockKit, ma si sale di prezzo.

Nel momento in cui scriviamo Insta360 Flow 2 è proposto sul sito del costruttore, ma presto dovrebbe risultare disponibile anche nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

Per gli utenti iPhone meglio Insta360 Flow 2 Pro

In ogni caso per gli utenti che richiedono ancora più funzioni e pieno supporto con Apple DockKit per il controllo dei dock motorizzati, il modello più completo rimane Insta360 Flow 2 Pro.

Oltre a tutte le funzioni di Flow 2, la versione Pro offre più mobilità nel tracciamento a 360 gradi, modalità a inclinazione libera per foto e video con angolazioni creative e infine anche un anello LED di tracciamento. Insta360 Flow 2 Pro nel Kit Standard è venduto € 169,99, mentre il Creator Kit costa 199,99 €.