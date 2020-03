BroadLink BestCon RM4C mini, il telecomando IR universale WiFi per smartphone e tablet

Se volete usare lo smartphone o il tablet per controllare i dispositivi a infrarossi o radiofrequenza che avete in casa, comprate BroadLink BestCon RM4C mini: al momento è in offerta lampo a soli 11,50 euro.

E’ un piccolo “scatolotto” in grado di interagire, come dicevamo, via infrarossi o radiofrequenza con tutti gli apparecchi che sfruttano questa tecnologia, come ad esempio televisori, decoder, set top box, lettori DVD o Blu-ray, ma anche condizionatori, porte e cancelli automatici, praticamente qualunque apparato che possa essere controllato con un telecomando IR.

Basta posizionarlo in prossimità del dispositivo che si vorrà controllare ed abbinarlo via Wi-Fi attraverso la comoda applicazione. A quel punto sarà possibile controllare qualunque dispositivo abbinato attraverso il proprio smartphone, abbandonando dunque la moltitudine di telecomandi e sfruttandone solo uno, il proprio smartphone o eventualmente anche il tablet.

BroadLink BestCon RM4C mini è in grado di controllare anche più di un dispositivo presente nella stanza in cui si trova ed è inoltre compatibile con Amazon Alexa e con l’Assistente Google, quindi i soli comandi vocali diventeranno un telecomando universale per controllare gli elettrodomestici, come ad esempio l’equivalente in inglese di “Alexa, accendi la TV” oppure “Alexa, alza il volume della TV” ma anche “Ok Google, regola il condizionatore a 25 gradi”.

Oltre a questo è compatibile con le ricette IFTTT, quindi lo potrete inserire nelle automazioni già esistenti oppure crearne di nuove ad hoc per controllare più dispositivi in un colpo solo. BroadLink BestCon RM4C mini riconosce centinaia di dispositivi IR presenti sul mercato e il database, al quale accede tramite cloud, viene costantemente aggiornato con i driver per poter funzionare anche con le periferiche future.

Se siete interessati all’acquisto, al momento su Cafago lo potete comprare in offerta lampo a soli 11,50 euro, con uno sconto del 61% sul normale prezzo di listino (oltre 29 euro). L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.