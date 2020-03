Bosch, Benteler e Pininfarina offrono soluzioni di mobilità elettrica

Bosch, Benteler e Pininfarina hanno siglato una collaborazione strategica per fornire alle case automobilistiche nuove piattaforme modulari per veicoli elettrici. Unendo la rispettiva competenza nell’integrazione dei veicoli, le aziende in questione intendono affrontare insieme il mercato con un pacchetto completo, archetipi di veicoli elettrici a batteria verranno sviluppati partendo dal rolling chassis di Bosch e Benteler. L’obiettivo finale è un nuovo piano di mobilità elettrica modulare, scalabile e su misura, sviluppato insieme ai futuri clienti.

La prototipazione si basa su una soluzione di rolling chassis collaudata da Bosch e Benteler che fornisce un design predefinito, è completamente funzionale e secondo le aziende «immediatamente applicabile allo sviluppo di veicoli elettrici».

Spinte dai megatrend della trasmissione elettrica, le case automobilistiche sono sempre più spesso alla ricerca di soluzioni costituite da sistemi pre-validati che offrano un modo semplice e affidabile per costruire nuovi veicoli elettrici da zero. Ciò vale ancora di più nel mondo delle start-up, in particolare per quelle con un posizionamento premium o semi-premium, alla ricerca di una piattaforma.

Nell’aprile del 2019 Bosch e Benteler hanno annunciato la loro cooperazione per lo sviluppo di un rolling chassis elettrico. Questa piattaforma spazia da moduli pre-integrati a soluzioni complete di rolling chassis. La piattaforma segue un approccio modulare ed è scalabile per diversi segmenti automobilistici.

Benteler si occupa di integrazione meccanica, offrendo soluzioni tecniche integrate per la gestione dei crash, un pacco batterie flessibile e scalabile e la gestione termica integrata. Bosch si occupa di componenti e sottosistemi elettrici ed elettronici (es. comandi del veicolo, azionamenti elettrici, sistema di sterzo e frenante), inclusa l’integrazione di software e sistemi e i servizi per la sicurezza. Pininfarina vanta 90 anni di esperienza nel settore automotive e possiede il know-how necessario per combinarei singoli componenti nell’auto.

