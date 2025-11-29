In offerta BuhoLaunchpad, l’alternativa più fedele al Launchpad rimosso da macOS 26 (sconto 70%)

Con l’arrivo di macOS 26 Tahoe molti di noi si stanno abituando all’assenza del Launchpad, uno strumento rimasto invariato per anni e che, proprio per la sua semplicità, finiva spesso per essere ignorato ma diventava insostituibile quando serviva una visione chiara delle applicazioni.

Esiste una soluzione semplice ed efficace: BuhoLaunchpad, una nuova applicazione rilasciata appositamente per colmare il vuoto lasciato in macOS 26 Tahoe. Oltre a ripristinare la funzionalità, è attualmente in offerta fino al 70% di sconto (utilizzando il codice esclusivo: MACT25BL368).

Un ritorno alle origini con una marcia in più

BuhoLaunchpad ha tutte le carte in regola per sostituire l’originale o almeno non farlo rimpiangere. A differenza di altri launcher che provano a reinventare la ruota, questa app punta tutto sulla “memoria muscolare” dell’utente, ricreando l’esperienza a cui eravamo abituati, ma potenziandola sotto il cofano.

Ecco le caratteristiche principali che lo rendono un valido sostituto:

1. Esperienza di lancio familiare

BuhoLaunchpad ripristina il tradizionale launcher a griglia su Mac, offrendo un’esperienza d’uso pulita, intuitiva e con funzionalità di ricerca immediata.

Permette di visualizzare tutte le applicazioni in un colpo d’occhio, di individuare rapidamente quella desiderata tramite la ricerca istantanea e di personalizzare l’organizzazione dello spazio di lavoro con un semplice trascinamento, replicando l’efficienza pre-aggiornamento a Tahoe.

2. Animazioni fedeli all’originale

La fluidità è un dettaglio spesso trascurato nelle app di terze parti. In questo caso, però, l’animazione per riorganizzare o creare cartelle personalizzate trascinando le app è identica all’originale Apple.

Non si avverte quella tipica sensazione di “estraneità” dei software esterni: ogni movimento risponde perfettamente alle aspettative.

3. Apertura tramite Gesture e Scorciatoie

L’accessibilità è fondamentale. È disponibile la possibilità di aprire BuhoLaunchpad e navigare tra le app utilizzando scorciatoie da tastiera, gesti del trackpad o click del mouse. I tasti di scelta rapida globali permettono di mostrare o nascondere il Launchpad in qualsiasi momento, mantenendo il flusso di lavoro ininterrotto.

4. Aggiornamento fluido e importazione layout

Per chi teme di dover riorganizzare centinaia di app da zero dopo l’aggiornamento a macOS Tahoe, BuhoLaunchpad offre una funzione cruciale: l’importazione del vecchio layout. L’app è in grado di recuperare la disposizione e le cartelle che avevate in precedenza, rendendo il passaggio al nuovo sistema operativo indolore.

5. Integrazione perfetta nel Dock e Temi

Trascinando BuhoLaunchpad nel Dock per fissarlo, l’utilizzo diventa indistinguibile dall’originale. Inoltre risulta essere l’unica opzione attualmente capace di rispondere correttamente ai temi di colore di sistema di macOS.

Se l’utente imposta il tema Scuro, BuhoLaunchpad si adatta automaticamente, offrendo una coerenza visiva che manca altrove.

La promozione esclusiva Black Friday

Per i saldi del Black Friday, Dr.Buho offre sconti fino al 65% sulle sue licenze. E per i lettori di Macitynet è disponibile un ulteriore 20% di sconto extra con il codice MACT25BL368 da utilizzare direttamente sul sito ufficiale. Attenzione: questo codice è valido solo per i primi 100 utenti.

Ecco il listino prezzi aggiornato con lo sconto esclusivo applicato: