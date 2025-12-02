“I’m Not Remarkable” è il nuovo spot di Apple dedicato all’Accessibilità

Apple ha condiviso un nuovo spot intitolato “I’m Not Remarkable” (traducibile come “Non sono speciale”), pubblicità che strizza l’occhio agli studenti esaltando funzioni di Accessibilità disponibili su Mac, iPad e iPhone.

Nella descrizione dello spot, Apple spiega che i suoi prodotti sono progettati per tutti gli studenti, evidenziando funzionalità quali l’app Lente (per ingrandire testo e oggetti che si trovano vicino all’utente) o VoiceOver (lettore di schermo che fornisce descrizioni vocali di ciò che appare sul display, ad esempio il livello della batteria, l’identità del chiamante, l’elemento sul quale si sta poggiando il dito, ecc.).

“I prodotti Apple sono progettati per qualsiasi studente”, spiega la multinazionale di Cupertino nella descrizione dello spot. “Funzionalità quali la Lente su Mac (per ingrandire i contenuti dello schermo, ndr), il lettore accessibile su iPhone (per leggere o ascoltare testo in una vista a schermo intero e personalizzare font, layout e colori di sfondo, ndr), l’Accesso Braille ( per prendere appunti e aprirli facilmente in qualsiasi app scrivendo con uno schermo Braille collegato, ndr), VoiceOver, il riconoscimento dei suoni e dei nomi (utile per restare costantemente in ascolto di determinati suoni come ad esempio il pianto di un neonato, il campanello di una porta o un sirena, ndr) e le trascrizioni in tempo reale dell’audio parlato su iPhone, possono migliorare l’accesso, favorire l’apprendimento e creare nuove opportunità alle persone con disabilità per studiare, socializzare e avere successo nello studio”.

Apple da sempre è molto attenta al tema dell’accessibilità, con funzioni dedicate a persone ipovedenti, a chi usa il Braille, persone sorde o ipoudenti, ecc.

Lo spot natalizio

Pochi giorni addietro Apple ha diffuso lo spot natalizio del 2025: è intitolato “A Critter Carol” (titolo che gioca con il titolo della novella di Charles Dickens in Italia nota come il “Cantico di Natale) ed è ambientato in una foresta innevata. Oltre allo ques’tultimo spot vero e proprio ha diffuso anche il “dietro le quinte” di come è stato realizzato, sfruttando peculiarità di iPhone 17 Pro quali lo zoom 8x, Center Stage (che aiuta a rimanere al centro dell’inquadratura della fotocamera), il Dual Capture (il sistema che consente di registrare video contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quella posteriore).

Come accennato non è il primo spot di Natale realizzato da Apple. Quello dello scorso anno era dedicato alla funzione apparecchio acustico degli Airpods Pro. Nel 2023 è stata sfruttata la tecnica nota come ripresa a passo uno o stop motion, uno spot molto commovente creato con iPhone 15 Pro.