Caldo estivo in arrivo, resta fresco con le stazioni BLUETTI in sconto del 10%

L’estate in Italia evoca immagini di spiagge assolate, viaggi panoramici e il periodo più caldo dell’anno. Per godere appieno delle attività estive all’aperto, si rende necessaria un’alimentazione portatile affidabile, come una stazione di alimentazione portatile, al proprio fianco. Questa permette di mantenere i ventilatori in funzione, le bevande fresche e i telefoni carichi, indipendentemente dalla distanza dalla rete elettrica.

Questo articolo esplora il motivo per cui è utile disporre di una stazione di alimentazione portatile e come questa possa migliorare le esperienze estive all’aperto, analizzando tre soluzioni di alimentazione portatile BLUETTI.

Perché è necessaria una stazione di alimentazione portatile per le vacanze estive

Le estati italiane sono estremamente calde. Ovunque si vada, è necessaria elettricità per rimanere al fresco, alimentando ventilatori, refrigeratori, frigoriferi e persino condizionatori d’aria. Una stazione di alimentazione portatile può gestire facilmente tutto ciò. È pratica da portare con sé per caricare fotocamere, altoparlanti, laptop e dispositivi di raffreddamento.

Inoltre, le stazioni di alimentazione portatile di BLUETTI, fornitore leader di soluzioni di alimentazione portatile, sono costruite per resistere al calore, grazie a sistemi intelligenti di gestione della batteria e a un raffreddamento efficiente. Funzionano in modo affidabile anche quando la temperatura raggiunge i 40°C. E se abbinate a pannelli solari, è possibile godere di energia infinita – silenziosa, pulita e gratuita – ovunque sotto il sole.

A casa, funzionano anche come backup di emergenza, con funzioni UPS che si attivano istantaneamente durante i blackout. Quindi, sia all’interno che all’esterno, offrono un supporto affidabile.

Rimanere alimentati ovunque con le soluzioni di alimentazione portatile BLUETTI

BLUETTI AC180+MP200 per campeggio in montagna e feste in spiaggia

Che si stia montando una tenda sul Lago di Garda o organizzando una festa in spiaggia in Sardegna, l’AC180 mantiene l’estate vivace. Con un peso di soli 16,4 kg, è facile da trasportare e offre 1152 Wh di energia con una potente uscita di 1800 W, sufficiente per alimentare la maggior parte delle attrezzature essenziali.

Con una carica completa, è possibile alimentare un laptop da 70 Wh per 15 volte, un frigorifero da auto da 60 W per 15 ore o un condizionatore portatile da 1500 W per mezz’ora. Dispone di 9 prese versatili, inclusa una base di ricarica wireless, perfetta per caricare i gadget senza cavi.

Abbinando l’AC180 al pannello solare pieghevole MP200, si ottiene un generatore solare che trasforma la luce del sole in elettricità. Quando ci si diverte in spiaggia, l’installazione solare assorbe la luce solare per mantenere le bevande fresche e la musica in riproduzione. Questa combinazione solare è perfetta per campeggiatori, escursionisti, frequentatori di spiagge e chiunque necessiti di energia autosufficiente.

BLUETTI Elite 200 V2+Charger 1 per tour in auto e viaggi transfrontalieri

L’Elite 200 V2 è il compagno di viaggio perfetto. Si adatta perfettamente sotto il sedile posteriore dell’auto, eppure è potente, vantando una capacità di 2073,6 Wh e una robusta uscita di 2600 W (3900 W di picco). Pertanto, è in grado di gestire piani cottura a induzione ad alto wattaggio, condizionatori portatili e asciugacapelli.

Quanto dura? Una batteria completamente carica può alimentare un ventilatore da 40 W per 37,3 ore, un fabbricatore di ghiaccio portatile da 600 W per quasi 3 ore o un piccolo frigorifero da 50 W per 33,6 ore. Per quanto riguarda la sua durata, è di oltre 17 anni di utilizzo solido, poiché adotta batterie LiFePO₄ di grado EV con oltre 6000 cicli di carica.

Con la ricarica TurboBoost da 1800 W, si ricarica incredibilmente velocemente tramite rete elettrica in soli 1,4 ore, perfetta per una ricarica rapida in una stazione di servizio. In alternativa, è possibile utilizzare il Charger 1 per ricaricarla durante la guida, a 560 W, quasi 6 volte più velocemente di una normale presa per auto. Questa combinazione di alimentazione mantiene l’energia tra una destinazione e l’altra, con la pioggia o con il sole.

BLUETTI AC200L+D40 per viaggi in camper e vita da van

Se si vive la vita da camper nelle Dolomiti, l’AC200L è la centrale elettrica. Con una capacità di 2048 Wh e un’uscita di 2400 W, alimenta tutto, dalle luci a LED (oltre 200 ore) al ventilatore da 60 W (63 ore) e persino un bollitore da 1500 W per l’espresso mattutino.

Si desidera più energia? È possibile espandere la capacità fino a 7577 Wh aggiungendo batterie B300K extra, ideali per soggiorni lunghi o vita off-grid. L’AC200L dispone di 10 prese, incluse quattro prese CA, quattro porte USB, una presa per auto da 12 V e una porta CC da 48 V.

Con il caricabatterie DC-DC D40, l’AC200L può caricare in modo efficiente la batteria di servizio del camper o i dispositivi CC ad alto consumo, come TV, pompe dell’acqua e frigoriferi. È anche possibile collegare pannelli solari o una batteria di avviamento tramite il caricabatterie per alimentare i carichi.

