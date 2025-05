YouTube rompe le uova con la pubblicità AI

Su YouTube ci sono fantastilioni di video a cui gli utenti possono accedere gratis, sopportando però quantità crescenti di pubblicità: per chi non si rassegna a sottoscrivere un abbonamento a pagamento, la brutta notizia è che con l’impiego di AI la pubblicità su YouTube rischia di diventare ancora più mirata e, potenzialmente, più invasiva.

La novità arriva dall’evento Brandcast 2025 svoltosi negli scorsi giorni. Durante l’incontro annuale di YouTube con marchi e creatori ci sono stati i festeggiamenti per celebrare i primi 20 anni della piattaforma streaming, oltre a una serie di annunci tutti dedicati agli inserzionisti.

Tra questi il più importante è senza dubbio Peak Points, letteralmente punti di picco, una nuova funzione che impiega la tecnologia AI di Google Gemini per identificare i momenti più significativi in un video. Gli utenti più navigati di YouTube lo sanno già da anni e infatti numerosi scorrono avanti veloce fino al momento o ai momenti più interessanti dei video.

La funzione Peak Points fa una cosa molto simile ma per il bene degli inserzionisti e dei marchi. Il nuovo strumento di YouTube grazie all’AI Gemini individua i punti più significativi del filmato, i momenti in cui l’interesse degli spettatori raggiunge il massimo, il picco appunto.

Ed è proprio nel momento o nei momenti più cruciali del video che l’AI piazzerà in automatico lo spot pubblicitario. Google non offre ulteriori dettagli e per il momento nemmeno le tempistiche di implementazione ma, visti i progressi fulmine in campo AI, è lecito attendersi Peak Points in funzione tra non molto.

Così occorre attendere per valutare l’impatto sulla pazienza degli spettatori del posizionamento pubblicitario tramite AI. Il timore è che sarà più difficile saltare ai momenti cruciali di un video senza incappare nella pubblicità, visto che sia gli utenti che l’AI puntano lo stesso bersaglio.

Per ulteriori dettagli sui primi 20 anni di YouTube e la sua storia di successi rimandiamo a questo articolo.

