Cambio operatore? È questo il migliore del 2025 in Italia ma molti lo ignorano

A salire sul podio è una realtà che non tutti conoscono, eppure ha un’offerta davvero vantaggiosa e molto economica

In un’epoca in cui siamo “bombardati” da messaggi e telefonate per promuovere un operatore telefonico piuttosto che un altro, non sempre ci si sofferma a comprendere quale sia davvero il migliore e, quindi, il più vantaggioso. Per fortuna esistono attente classifiche, fatte analizzando alcuni aspetti e parametri che rendono una realtà migliore rispetto a un’altra.

E il migliore operatore telefonico del momento è un’azienda che non tutti conoscono, anzi in tanti ignorano completamente, nonostante abbia un’offerta davvero vantaggiosa e, dunque, in un rapporto tra qualità e prezzo, ha il prodotto più soddisfacente.

Il miglior operatore telefonico del momento, la super offerta che non ti aspetti

A stillare una classifica completa ed esaustiva sugli operatori telefonici è stato il portale Segugio.it che, verificando una serie di fattori, ha stabilito qual è al momento in Italia la realtà più economica e che ha un’offerta vantaggiosa. Se i Big di settore infatti si classificano in testa quando si parla di performance e realtà che possono offrire stabilità e potenza, le nuove realtà riescono a soddisfare chi è a caccia di un buon rapporto qualità-prezzo e chi, sostanzialmente, vuole risparmiare.

Per verificarlo si tengono in considerazione una serie di fattori, si parte dalla tariffa, se è conveniente o meno in base alle proprie esigenze e poi si analizza il prezzo e cosa viene offerto a quella cifra.

Secondo quest’analisi, che ha verificato una serie di aspetti, in Italia l’operatore telefonico in questo settembre 2025 è Spusu che con il piano Spusu1, che offre al costo di 3,98 euro 1 GB mensile e 100 minuti di telefonate. Un’offerta davvero vantaggiosa, sia in termini di quantità che di qualità.

A seguire troviamo CoopVoce, che con il piano CoopVoce EVO 10 che, con 4,99 euro al mese, offre 1000 SMS, 10 GB e chiamate illimitate. Si tratta di una nuova proposta ancora poco nota in Italia, ma che – considerato anche i prezzi bassissimi – è destinata a crescere esponenzialmente. Al terzo posto, secondo Segugio.It, troviamo Optima, che con il piano Optima SuperMobile Smart che, con 4,95 euro al mese, offre 200 SMS, 100 GB e chiamate illimitate.

Chiaramente, essendo le offerte telefoniche dei vari operatori in continuo cambiamento, la classifica si riferisce a questo mese di settembre, ma è destinata a variare. In linea di massima i tre operatori che hanno conquistato il podio sono destinati ad essere quelli sempre più vantaggiosi, poiché offrono il mix internet, telefonate e sms a prezzi davvero molto bassi.

Le offerte telefoniche maggiormente diffuse, infatti, propongono un numero limitato di GB, qui si nota spesso la differenza, minuti illimitati per le telefonate e una determinata quantità di SMS che, sebbene possano apparire obsoleti, sono ancora molto utilizzati.

Quando si deve valutare la tariffa di un operatore telefonico bisogna considerare una serie di fattori e, tra questi, ci sono sicuramente i vantaggi e i bonus previsti, come regali, introduzione di vantaggi se si passa a un operatore piuttosto che un altro, device gratuiti o a prezzi scontati. Tutti elementi che, ben analizzati, possono aiutare a propendere verso un operatore o verso un altro.