Da Amazon iMac M4 a solo 1199 euro, minimo storico

L’iMac con chip M4 scende oggi a 1199 euro, il prezzo più basso mai registrato. È quasi cento euro meno del precedente minimo storico e ben 330 € in meno rispetto al listino ufficiale. Una promozione che rende l’all-in-one di Apple più accessibile che mai.

Questo modello rappresenta la scelta ideale per affrontare tutti i compiti moderni. È perfetto per lo studio, l’intrattenimento e la vita digitale quotidiana, ma è anche in grado di sostenere attività più impegnative come editing fotografico e videogiochi.

Le novità del chip M4

Il cuore del nuovo iMac è il processore M4, che assicura prestazioni fino a 1,7 volte superiori nella produttività rispetto agli iMac con chip M1 e fino a 2,1 volte nei compiti più complessi. Il Neural Engine cresce oltre tre volte, diventando un punto di forza per chi utilizza software basati su intelligenza artificiale.

RAM, connettività e porte

Tutte le configurazioni partono ora da 16 GB di RAM, un miglioramento che amplia le possibilità d’uso. Sul fronte della connettività ci sono Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, mentre le due porte Thunderbolt 4 consentono di collegare fino a due monitor esterni con risoluzione 6K.

Videocamera e funzioni per le chiamate

L’iMac M4 integra una nuova fotocamera frontale da 12 MP con tecnologia Center Stage, che segue automaticamente l’utente e lo mantiene sempre al centro dell’inquadratura. Il doppio grandangolo permette di includere anche la scrivania, funzione utile per presentazioni e didattica.

L’offerta da cogliere

L’iMac M4 con CPU 8-core, GPU 8-core e 16 GB di memoria è oggi disponibile a 1199 euro. Il prezzo scontato del 22% rispetto ai 1529 euro del listini, segna il nuovo minimo storico e rende questo all-in-one Apple l’opzione migliore per chi cerca un computer potente, versatile e moderno.