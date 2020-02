Cambridge Audio Melomania 1: gli auricolari True Wireless per l’autentico “British Sound”

Cambridge Audio, noto produttore di periferiche audio di alta qualità, da sempre alla ricerca di raggiungere un livello di fedeltà sonora assoluta, il “Great British Sound”, annunciano le nuove Melomania 1, le prime cuffie wireless in-ear realizzate dall’azienda. Ecco come sono fatte.

Melomania 1 si pongono l’obiettivo di offrire un suono di alta qualità, con una batteria che assicura oltre nove ore di ascolto, e con il supporto alla connettività Bluetooth 5.0. Gli auricolari sono progettati dispongono di una stazione di ricarica come custodia che garantisce oltre 36 ore di autonomia totale. La qualità dell’ascolto viene garantita anche dai codec audio AAC e aptX. Montano driver da 5,8 mm rivestiti di grafene, con i diaframmi dei driver particolarmente leggeri e rigidi allo stesso tempo, così da consentire una una risposta rapida su tutto lo spettro delle frequenze.

Le caratteristiche di Melomania 1 le rendono adatte a ogni situazione di ascolto, anche grazie alla certificazione IPX5 a prova di sudore e schizzi d’acqua, così da risultare ottimi compagni ideali per lo sport e le attività fisiche all’aperto. Gli auricolari godono di pratici pulsanti per la regolazione del volume, il play/stop o la selezione dei brani, oltre a godere di microfoni MEMS integrati, che insieme alla tecnologia Clear Voice Capture Noise-Cancelling di Qualcomm, fanno di Melomania 1 una cuffia in grado di eliminare fastidiosi rumori di fondo.

Non manca neppure il supporto agli assistenti Google Assistant e Siri, per un controllo delle tramite comandi vocali. In ultimo, non per importanza, Cambridge Audio offre anche una custodia opzionale in silicone disponibile in sei colori per abbinare Melomania 1 al proprio stile.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie Melomania 1 True-Wireless-In-Ear sono disponibili su Amazon nei colori nero e pietra, al prezzo di 99,95 euro. La custodia in silicone per Melomania 1 può essere acquistata separatamente nei colori arancione, rosa, blu, verde chiaro, grigio chiaro e rosso a 10 euro.