Apple Pay in Europa supporta qualsiasi carta tramite Curve

Ora Apple Pay in Europa si può utilizzare con qualsiasi carta grazie al supporto di Curve. Come altre prepagate con collegamento e funzioni tramite app, Curve è una carta pensata in modo particolare per i viaggi e gli acquisti all’estero, ma può essere impiegata anche nello stato in cui l’utente vive con prelevamenti gratuiti da qualsiasi bancomat e tassi di interesse in linea con quelli di mercato.

Nel tempo la multinazionale di Cupertino ha siglato accordi in ogni paese con i più importanti istituti bancari e carte di credito per poter essere impiegati via Apple Pay. Se questo non è ancora avvenuto per la nostra banca o carta, ora non occorre attendere un nuovo accordo perché con il supporto di Curve ora si può usare Apple Pay in tutta Europa con qualsiasi carta.

Questo è possibile grazie a una delle caratteristiche principali di Curve, vale a dire la possibilità di associare alla propria carta Curve (e app abbinata) una qualsiasi carta di credito, debito e anche le prepagate. In qualsiasi momento l’utente può bloccare, ripristinare e ricaricare la sua carta Curve direttamente dall’app, una funzione utile per la sicurezza durante i viaggi.

Non solo: per qualsiasi pagamento l’utente può scegliere quale tra tutte le carte associate a Curve utilizzare per un determinato acquisto. Con l’introduzione del supporto Apple Pay ora gli utenti che possiedono una carta Curve possono associare il sistema di pagamenti di Apple e sceglierlo come attivo per effettuare acquisti.

Interessante anche un’altra funzione innovativa di Curve denominata viaggio nel tempo. Se l’utente si accorge di aver effettuato un acquisto usando una carta abbinata a Curve ma desidera addebitare l’importo a una carta diversa, è possibile ritornare sulla propria scelta entro un massimo di 14 giorni per cambiare carta.

Per usare Apple Pay in Europa tramite Curve occorre associare la propria carta Curve all’app Wallet su iPhone, aprendo l’app e poi prendo sul pulsante + in alto a destra. Invece su Apple Watch bisogna aprire l’app Apple Watch su iPhone, scegliere Wallet e Apple Pay e poi fare un tap su Aggiungi carta di credito o debito.

Il supporto di Apple Pay in Europa tramite Curve è disponibile in Italia e altri 30 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito (escluse le dipendenze della Corona: Jersey, Guernsey e l’Isola di Man).

