Cambridge Science Competition, tre idee brillanti da futuri scienziati europei

Tre squadre di studenti provenienti da scuole di tutta Europa sono state premiate nell’ambito del concorso scientifico Cambridge 2025, gestito dal gruppo International Education della Cambridge University Press & Assessment (Cambridge).

Le squadre vincitrici provengono da Turchia, Ucraina e Repubblica Ceca e sono state selezionate da una giuria di esperti dell’Università di Cambridge per il livello elevato dei loro progetti, ognuno dei quali mira ad affrontare problemi di sostenibilità del mondo reale.

Questo concorso globale, chiamato Cambridge Science Competition, ovvero un programma extracurriculare per studenti di età compresa tra i 14 e i 16 anni, promuove la passione per l’innovazione, la ricerca e il pensiero critico, affinando al contempo le abilità pratiche di laboratorio. I partecipanti sono chiamati a ideare progetti che abbiano una rilevanza reale per le loro scuole o comunità, concentrandosi sulla sostenibilità.

Quest’anno il concorso ha registrato un numero di iscrizioni record da parte di gruppi di studenti che studiano per le qualifiche scientifiche Cambridge IGCSE, insegnate in 6.000 scuole in tutto il mondo.

Vincitore Best in Europe – Turchia

Gli studenti del Beştepe College in Turchia hanno vinto il primo premio europeo per un’indagine pionieristica sull’uso di probiotici derivati dalla pigna per migliorare la resa delle colture di fagioli. Con la creazione di perle probiotiche biodegradabili, il team ha dimostrato un notevole aumento, del 105%, nella crescita delle piante di fagiolo nell’arco di 20 giorni. La loro ricerca potrebbe suggerire un’alternativa sostenibile e a basso costo ai fertilizzanti chimici.

Ilgın Yıldırım Usta, insegnante di biologia IGCSE, ha dichiarato: “Questo progetto è andato oltre la semplice scienza, è diventato un’occasione per entrare in contatto con qualcosa di più grande: la nostra responsabilità verso l’ambiente e il futuro dell’agricoltura”.

La studentessa Ece Aydın ha aggiunto: “Questa esperienza mi ha ispirato a continuare a fare domande, ad essere curiosa e a continuare a lavorare su soluzioni che possano aiutare sia le persone che il pianeta”.

Country Award – Ucraina

Un gruppo di studenti della scuola Gymnasium A+ in Ucraina si è guadagnato il Country Award per aver sviluppato bioplastiche biodegradabili a partire da alghe brune. Il loro materiale ecologico offre un’alternativa flessibile e a rapida decomposizione alla plastica monouso, affrontando una questione ambientale urgente.

La studentessa Amina Sorochynska ha dichiarato: “Vincere un premio in questo concorso è una sensazione straordinaria. Siamo appassionati di questioni ambientali e volevamo trovare un’alternativa biodegradabile alla plastica. È bello sapere che la nostra idea è stata ritenuta potenzialmente così utile”.

Country Award – Repubblica Ceca

Anche gli studenti della Townshend International School in Repubblica Ceca hanno ricevuto un Country Award per il loro studio sulla capacità delle specie di muschio di assorbire l’acqua e filtrare gli inquinanti.

Il loro progetto ha dimostrato come i muschi possano essere utilizzati per combattere la siccità e migliorare la qualità dell’acqua, offrendo una soluzione naturale di bio-filtrazione e conservazione.

La studentessa Abigail ha dichiarato: “Dopo aver vinto, mi sento molto più sicura delle mie capacità di risolvere problemi e progettare soluzioni. Questa esperienza mi ha motivato a intraprendere altri progetti scientifici in futuro”.

Christine Ozden , direttrice globale per l’educazione al clima a Cambridge, ha dichiarato: “Questi studenti sono un esempio lampante di ciò che è possibile fare quando alle giovani menti viene data l’opportunità di esplorare la scienza in modi creativi e significativi”.