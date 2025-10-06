Canali gratis in TV già da stasera: ecco come vederli con un semplice passaggio

Come vedere, con un semplice passaggio, canali gratis in Tv già da stasera: tutto quello che c’è da sapere.

L’offerta di intrattenimento sulla piattaforma del digitale terrestre si arricchisce in tutta Italia. La notizia era nell’aria da giorni ma adesso è ufficiale: arriva un nuovo canale su scala nazionale.

Una buona notizia per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile con le nuove tecnologie di trasmissione ma, non temete, per poterlo vedere – nel caso – dovrete fare soltanto un solo passaggio.

Canale gratis in Tv: come vederlo

Sul digitale terrestre, per la prima volta, il prossimo mese, approderà un canale di Discovery, ovvero il canale radiotelevisivo di proprietà di Warner Bros. che in Italia ha già diversi canali, il più famoso dei quali è Nove. Dal prossimo 5 ottobre arriverà sul canale LCN 37 del telecomando, in maniera totalmente gratuitamente, “Discovery”. Per la prima serata ci sarà un evento speciale dedicato all’antico Egitto.

Dalle 21.15 di domenica 5 ottobre andranno in onda due programmazioni esclusive: dapprima Ramses III: La tomba dei Misteri e in seguito Il Mistero della Valle dei Re. Nelle serate successive, invece, faranno il loro debutto le avventure della Guardia Civil e La Febbre dell’Oro, mentre dall’8 ottobre toccherà al noto esploratore e conduttore Josh Gates intrattenere il grande pubblico con le sue indagini archeologiche.

Negli ultimi anni, Discovery sta facendo passi da gigante nel mondo della televisione italiana. Lo scorso anno, l’approdo di Amadeus – e ancora prima quello di Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa – hanno lanciato la rete Nove tra i grandi della televisione generalista. L’obiettivo, a quanto si apprende, sarebbe puntare nel breve tempo a diventare una valida alternativa al trio Rai, Mediaset e La7.

C’è dunque tanta attesa per il lancio del canale Discovery sul canale 37 dal prossimo 5 ottobre. Nel comunicato stampa ufficiale diramato dall’azienda si legge: “Il canale che da quasi mezzo secolo onora la sua missione di ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza, continua ad evolversi e da pay tv disponibile esclusivamente su abbonamento, nella prossima stagione si trasforma in un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio”.

Nella stessa nota, l’azienda ha spiegato i contenuti che verranno trasmessi sul nuovo canale del digitale terrestre: “Con una programmazione che mixa i preziosi capisaldi del genere factual che si sono diffusi in tutto il mondo attraverso i decenni – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – con nuove serie, Discovery Channel rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con un linguaggio contemporaneo e un ricco palinsesto caratterizzato da una programmazione stimolante e pop, con centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted”.