OpenAI compra Roi, il dispositivo di Jony Ive rischia ritardi

Sappiamo che dopo i chatbot sarà la volta degli agenti AI specializzati in grado di eseguire sempre più operazioni in automatico al posto dell’utente, ma grazie all’acquisizione di Roi e alle anticipazioni emerse nel corso del weekend possiamo farci un’idea sulle nuove funzioni che OpenAI ha in serbo per ChatGPT e i suoi modelli di intelligenza artificiale.

Ricordiamo che la settimana scorsa OpenAI è diventata la società non quotata in borsa che vale di più al mondo, grazie all’autorizzazione per la vendita di altre azioni dei dipendenti, che ha fatto innalzare ulteriormente il valore complessivo della società guidata da Sam Altman a ben 500 miliardi di dollari.

Una parte sostanziosa di questi capitali è impiegata per migliorare i modelli di fondazione, ma anche per effettuare acquisizioni in grado di ampliare funzioni e mercato. Questo è il caso di Roi sviluppatore dell’app omonima che mette a disposizione dell’utente un chatbot AI che svolge la funzione di consulente di investimento personalizzato e strumenti di gestione per finanza e portfolio.

Nel momento in cui scriviamo OpenAI non ha dichiarato l’importo dell’operazione, in ogni caso la mossa anticipa l’ampliamento delle funzioni di ChatGPT o di altri modelli di OpenAI per diventare sempre più assistenti personali proattivi, anche per quanto concerne finanza e investimenti. Da una parte OpenAI offre funzioni avanzate agli sviluppatori sotto forma di API, ma la società continua a puntare molto su app e strumenti destinati agli utenti finali.

OpenAI e Jony Ive, perché il primo dispositivo potrebbe tardare

Sappiamo ancora poco sul primo dispositivo hardware che OpenAI sta creando in collaborazione con l’ex designer di Apple Jony Ive, salvo che sarà tascabile, senza schermo e in grado di percepire l’ambiente.

Secondo quanto riporta Financial Times il progetto rischia di essere ritardato a causa di problemi tecnici. Più precisamente le fonti anonime indicano incertezze sulla scelta della personalità dell’assistente AI integrato, anche per quanto riguarda la voce e i modi di fare.

Ma sembra siano emerse preoccupazioni anche per quanto concerne la privacy e il budget. OpenAI starebbe valutando i potenziali problemi di privacy per un dispositivo sempre in ascolto, oltre all’impennata dei costi per la potenza di calcolo necessaria per far funzionare dispositivi AI costruiti su scala industriale.

