Canon presente alla Milano Design Weekcon il progetto A Casa Ovunque 23

Canon ha scelto di partecipare alla Milano Design Week con il progetto “A Casa Ovunque ’23”. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Sfera MediaGroup e The Playful Living e si concentra sull’idea di creare spazi ibridi e connessi che possono essere utilizzati per diverse attività come famiglia, lavoro, eventi e didattica. L’obiettivo di Canon è mostrare come la tecnologia possa arricchire la vita delle persone, potenziare la creatività e abilitare spazi innovativi, connessi e personalizzati.

Il progetto “A Casa Ovunque ’23” prenderà vita dal 17 al 23 aprile in Via Savona 35 a Milano ed è stato sviluppato seguendo i principi della filosofia Kyosei, che significa “vivere e lavorare insieme per il bene comune”. Canon si pone l’obiettivo di essere al fianco delle persone con soluzioni innovative che consentono di creare contenuti di qualità e abilitare spazi personalizzati. Le tecnologie Canon permettono di ripensare gli ambienti per immaginare un nuovo modo in cui vivere, lavorare e incontrarsi.

I workshop di Canon:

venerdì 21 aprile alle ore 12.30

“Collettivo meta-modulo” – laboratorio dedicato alla stampa per la progettazione in collaborazione con Gnodi Mobile System; sabato 22 aprile dalle 17.00 alle 18.00

Laboratorio di progettazione di etichette e packaging di food and drink e presentazione del libro “Spazio di Paolo. The Art of Packaging” con il Wine Designer Mario Di Paolo; domenica 23 aprile alle ore 10.00

“Fotografia di interni – tra hobby e professione”, laboratorio fotografico per la valorizzazione degli ambienti e degli oggetti con architetti e designers; domenica 23 aprile dalle 15.30 alle 16.30

“La lente in mano ai bambini”, un divertente laboratorio di fotografia per tutti i bambini dai 5 ai 10 anni.

Il progetto si concentra sul concetto di massima personalizzazione e sul ruolo delle soluzioni di stampa di grande formato Canon, come le linee Arizona e Colorado, che consentono di realizzare carte da parati, rivestimenti personalizzati e complementi d’arredo unici. Canon ha collaborato con D-Segno Studio con Murals per decorare gli spazi di “A Casa Ovunque ’23” con carte da parati personalizzate e uniche. La tecnologia Canon supporta anche i processi creativi e ideativi nella realizzazione di etichette e packaging altamente personalizzati e sostenibili.

L’evento sarà anche l’occasione per dare vita a workshop dedicati alla fotografia di interni, alla stampa per la progettazione e alla creazione di contenuti per grandi e piccini. Canon porterà anche le fotocamere mirrorless della famiglia EOS R alla Milano Design Week, gli strumenti ufficiali con cui i fotografi e videomaker dell’evento “A Casa Ovunque ’23” documenteranno la settimana.

I visitatori potranno apprezzare la qualità degli elementi prodotti grazie alle tecnologie Canon e trarre ispirazione per dare nuova vita alle loro abitazioni.

Il workshop si terrà sabato 22 aprile dalle 17.00 alle 18.00. Non mancheranno momenti formativi come, ad esempio, i workshop che Canon organizzerà per illustrare tutto il potenziale della stampa e della fotografia applicata al design e all’architettura. Tra questi il Workshop dedicato alla fotografia di interni che prenderà il via domenica 23 aprile alle ore 10.00 e quello realizzato in collaborazione con Gnodi Mobile System, dedicato alla stampa per la progettazione, in programma per venerdì 21 aprile.

L’ingresso è aperto a tutti e gratuito. È richiesta la registrazione al seguente link.