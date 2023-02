EOS R50 ed EOS R8, i pesi leggeri Canon per fotografi e creativi con due nuovi obiettivi 

Canon annuncia oggi due nuovi modelli delle sue fotocamere EOS serie R come sempre cuciti su misura per una fascia di utenti che vogliono accedere alle ultime tecnologie di ripresa foto e video sia ad uso generale che per compiti specifici e in questo caso aggiunge la… leggerezza.

Con EOS R8 abbiamo infatti la fotocamera del sistema EOS R pieno formato più leggera della gamma con la nuova APS-C EOS R50 la più leggera con attacco RF adatta a stare nello zaino e diremo quasi nelle tasche dei creatori di contenuti.

Diamo una occhiata ai nuovi modelli e ai due nuovi obiettivi che abbiamo potuto provare in anteprima in un evento dedicato alla stampa nei giorni scorsi. Per ulteriori dettagli avremo degli articoli di approfondimento dedicati.

EOS R50, la piccola APS-C con tanti obiettivi, dedicata ai Vlogger e ai fotografi che amano viaggiare leggeri

Cominciamo dalla più piccola dei due modelli e in assoluto della gamma EOS R di Canon: si tratta del modello EOS R50 che va ad affiancare le EOS R7 e R10 sempre di tipo APS-C ereditandone molte delle caratteristiche e riducendone drasticamente peso e dimensioni per farne un dispositivo maneggevole.

Diciamo subito che l’utente ideale è il vlogger che desidera avere un sistema di ripresa compatto da tenere in mano per realizzare filmati e foto in modalità selfie ma anche da posizionare su cavalletti e gorillapod in qualsiasi posizione e distanza di ripresa dal soggetto. Per il prezzo, le dimensioni e i kit proposti si candida a diventare l’entry level di Canon per la gamma EOS R con APS-C.

Dalle foto potete notare come la fotocamera sia poco più grande dell’innesto RF. Difficile ridurre più di così pesi e dimensioni: siamo a 375 grammi con memoria e batteria, al di sotto del peso leggero della Eos M50 Mark II che questo modello andrà probabilmente a sostituire.

Vediamone le caratteristiche principali.

Sensore APS-C da 24,2 megapixel

Nuove modalità automatiche avanzate

Dual Pixel CMOS Auto Focus II

Touchscreen inclinabile da 3″

Video UHD 4K a 30p in oversampling 6K

Il sistema Dual Pixel CMOS Auto Focus II è lo stesso che troviamo a bordo di R10 e R7 e rileva persone, animali e veicoli per messa a fuoco rapida sui soggetti, pure in movimento. Lo scatto continuo arriva12 fps con prima tendina elettronica e 15 fps con l’intervento dell’otturatore elettronico silenzioso.

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth e all’applicazione Camera Connect è possibile sia controllare le riprese dal proprio smartphone lo scatto remoto che trasferire immagini e filmati per una condivisione immediata. Si può anche collegare ad un telecomando dedicato BR-E1. Funziona immediatamente come webcam senza software aggiuntivo grazie alla compatibilità UVC/UAC su connessione USB. La presa USB-C a bordo si può utilizzare anche per la ricarica della batteria interna di tipo LP17. La fotocamera si potrà aggiornare anche direttamente da uno smartphone.

Tra le porte oltre alla già citata USB-C abbiamo micro HDMI e ingresso microfonico. Non è prevista una uscita cuffia. E’ possibile utilizzare la slitta superiore multifunzione digitale per collegare flash e microfoni.

Gli obiettivi che potete montare sulla R50 sono tutti quelli della serie RF con fattore di moltiplicazione 1.6 e quelli dedicati della serie RF-S e, grazie ad un adattatore è possibile usare anche i “vecchi” obiettivi della serie EF. Come vedremo più avanti insieme alle due nuove EOS arrivano anche due nuove lenti: il sistema RF conta ora su un parco di 33 diversi modelli in grado di rispondere a tutte le esigenze di ripresa.

Canon ha deciso per questo modello di creare una versione bianca che lo differenzia dal resto della gamma: si tratta anche della volontà di creare un oggetto alla portata del grande pubblico e che può essere riconosciuto per le sue caratteristiche estetiche oltre che funzionali. La vedremo presto in qualche selfie allo specchio di influencer dalla creatività avanzata?

Ecco i prezzi in Italia di R50 e accessori.

R50 body – solo corpo – 899,99 €

– – 899,99 € R50 + obiettivo RF-S18-45mm – 999,99 €

– 999,99 € R50 + obiettivi RF-S 18-45mm e RF-S 55-210mm – 1.209,99 €

– 1.209,99 € R50 White + obiettivo RF-S 18-45mm – 999,99 €

– 999,99 € R50 + obiettivo RF-S 18-45mm in versione Creator kit con aggiunta di

Microfono DM-E100 & TRIPOD GRIP HG-100TBR – 1049,99€

I prodotti Canon sono reperibili presso i grandi negozio di fotografia, presso Amazon e direttamente presso lo store online di Canon Italia.

EOS R8, la potenza della serie EOS R Full frame in corpo macchina dal peso ridotto

Se con il modello EOS R6 Mark II Canon ha già raggiunto la seconda incarnazione di un modello della serie R non poteva esimersi dallo sfruttare tante delle sue nuovità anche un dispositivo più leggero di tipo full frame: nasce così EOS R8 pensata per fotografi e videomaker che vogliono potenza e qualità ad un corpo macchina comodo da trasportare: il peso infatti è di soli 461 grammi (con scheda e batteria incluse),

Nelle dimensioni (132,5 x 86,1 x 70 mm) che corrispondono circa a quelle del modello EOS RP (che rimarrà a listino) troviamo tanta tecnologia in più ereditata dai modelli più recenti della gamma EOS R.

Caratteristiche principali di EOS R8

Sensore full frame CMOS da 24.2 megapixel

Registrazione video 4K a 60p in oversampling 6K sull’intera larghezza del sensore e registrazione full HD a 180 fps

EVF ad alta risoluzione da 2,36 milioni di punti con frequenza di aggiornamento di 120 fps

Rilevamento intelligente del soggetto per animali, veicoli e persone

Connessione Wi-Fi e Bluetooth sempre attiva

R8 ha a bordo un mirino da 2,36 milioni di punti con frequenza di aggiornamento di 120 fps con simulazione del comportamento da reflex (per i novizi delle mirrorless) e supporta le schede SD UHS-II. Per la selezione delle modalità di ripresa troviamo una ghiera di selezione con 12 posizioni ed un interruttore per il passaggio dalla ripresa fotografica a quella video: questo permette di accedere velocemente alle varie opzioni quando la velocità di scelta è fondamentale e il passaggio tra i menu a video potrebbe rallentare l’inizio delle riprese.

Il sensore è il CMOS full frame da 24,2 megapixel, con sensibilità ISO elevata e ampia gamma dinamica: è lo stessa stessa risoluzione di EOS R6 Mark II e opera fino a 102.400 ISO con basso rumore. Questo permette sia di realizzare ottimi scatti anche in condizioni di scarsissima luce pure con soggetti in movimento sia di arrivare a degli sfocati di qualità grazie alla profondità di campo ridotta.

EOS R8 mette a fuoco in soli 0,03 secondi anche a 40 fps con otturatore elettronico, può realizzare filmati 4K a 60 fps in oversampling a 6K e può registrare slow motion Full HD a 180 fps. Supporta la registrazione interna Canon Log 3 a 10-bit YCbCr 4:2:2 H.265 e lavora anche in modalità HDR PQ e HDR Movie.

Durante le riprese video, EOS R8 compensa anche le modifiche dell’angolo di campo durante la regolazione della distanza di messa a fuoco ed evita così l’effetto “focus breathing”. Le riprese video possono durare, alimentazione permettendo, fino a due ore.

La fotocamera offre inoltre tempi di registrazione estesi – fino a due ore di normali riprese video1 – ideali per vlog o eventi.

Come per la piccola R50 e gli altri modelli recenti la connettività 2.4GHz Wi-Fi e Bluetooth integrata è possibile, grazie a Camera Connect controllare la fotocamera e trasferire immagini e video e, per chi possiede un iPhone o un iPad c’è la possibilità su questo modello di scaricare direttamente le immagini grazie alla certificazione iOS MFI Apple.

Dotata dello stesso Dual Pixel CMOS AF II di EOS R5 ed EOS R6 Mark II, EOS R8 mette a fuoco in soli 0,03 secondi e scatta fino a 40 fps con otturatore elettronico. Il sistema di messa a fuoco intelligente rileva e traccia una serie di soggetti, compresi animali, veicoli e persone, e offre una messa a fuoco precisa grazie al rilevamento di occhi, testa e volto. Per un controllo ancora maggiore su R8 è possibile selezionare quale occhio privilegiare per la messa a fuoco.

Per semplificare ulteriormente il rilevamento di tutta la gamma dei soggetti, è possibile scegliere l’impostazione automatica che seleziona il soggetto in base alla composizione dell’immagine. Ottima la capacità di ripresa con scarsa illuminazione: si arriva a soli -6.5 EV.

I prezzi in Italia della nuova EOS R8:

R8 body – solo corpo a 1.889,99 €

R8 + RF 24-50mm a 2.099,99 €

I prodotti Canon sono reperibili presso i grandi negozio di fotografia, presso Amazon e direttamente presso lo store online di Canon Italia.

Contestualmente alla presentazione delle nuove fotocamere Canon ci ha introdotto due nuovi obiettivi per EOS R, due zoom di diversa variazione focale, uno in formato RF-S ed uno in formato RF.

Zoom RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM per riprese in movimento

Nonostante la buona focale massima il nuovo zoom RF è sufficientemente compatto e con il suo fattore di ingrandimento 3,8x permette di giostrare su riprese sfocate per ritratti o recuperare soggetti a lunga distanza. Grazie alla stabilizzazione di immagine a bordo permette di realizzare foto anche senza cavalletto il sistema di messa a fuoco STM permette l’utilizzazione anche in riprese video per cui è necessaria una operatività che privilegi la fluidità e il bassissimo rumore di funzionamento.

La gamma focale lo rende ideale per affiancare il più leggero RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM soprattutto sulle APS-C più leggere come EOS R10 e la nuova EOS R50 per foto di viaggio, riprese a distanza di animali e i primi passi nella ripresa sportiva.

Nelle immagini qui sotto lo vedete montato sia su R50 che su R8. Ricordiamo che le ottiche RF-S operano un crop sulle fotocamere con sensori full Frame.

Caratteristiche principali di RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM:

Teleobiettivo RF-S (circa 3.8x) che copre un’escursione pari a 88-336 mm nel formato full frame

Nuove ottiche con lente asferica PMo

Realizzazione di primi piani con un ingrandimento massimo di 0.28x

Stabilizzazione immagine di 4.5 stop (standard CIPA) con OIS e 7 stop con IBIS

Prezzo in Italia del nuovo zoom RF-S 55-210mm F 5-7.1: 469,99 €. il costo si riduce a 210 € se aggiunto al kit di base di EOS R50 (si veda sopra).

Zoom RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM piccolo e leggero per foto e video

L’escursione focale è solo di 2x e va da 24 a 50mm ma il vantaggio principale è la leggerezza oltre alla qualità delle lenti Canon. Il nuovo zoom RF è pensato per chi desidera realizzare riprese fotografiche video con un primo o secondo corpo macchina sempre pronto durante i viaggi, occasioni per scattare ritratti o shooting di interni.

Caratteristica principale è l’avanzata stabilizzazione dell’immagine fino a 4.5 stop che arriva a 7 stop con IBIS in abbinamento con una fotocamera EOS R dotata di stabilizzazione interna: l’ideale per condizioni di scarsa illuminazione da affrontare anche senza utilizzare un treppiede.

Il classico motore di messa a fuoco STM è veloce e silenzioso mentre la ghiera di controllo obiettivo personalizzabile consente di passare da una modalità all’altra per effettuare le riprese. Grazie all’innesto RF, RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM opera in perfetta sinergia con le fotocamere Serie EOS R per supportare tutta la gamma di funzioni interne di miglioramento dell’immagine tra le quali il panning in modalità scena e la correzione del “focus breathing” per i filmati.

Caratteristiche principali di RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Zoom standard 2x con ampia copertura grandangolare a partire da 24 mm

Stabilizzazione ottica dell’immagine fino a 4.5 stop

Fino a 7 stop con controllo coordinato di OIS x IBIS

STM di tipo lineare per AF video fluido

Design compatto e leggero di facile utilizzo

Prezzo in Italia del nuovo zoom RF 24-50mm F4.5-6.3: 419,99 €

I prodotti Canon sono reperibili presso i grandi negozio di fotografia, presso Amazon e direttamente presso lo store online di Canon Italia.