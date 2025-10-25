Facebook Twitter Youtube

Caricabatterie piccolissimo, perfetto per i nuovi iPhone è in sconto a 23,99

Il caricabatterie piccolissimo, perfetto per i nuovi iPhone 16 e 17 è in sconto a 23,99 - macitynet.it

Anker Nano 45W Caricabatterie USB C è ora in offerta su Amazon a 23,99€ invece di 29,99€: una soluzione molto compatta e potente, ideale per sfruttare al meglio la ricarica rapida degli ultimi iPhone 17 e iPhone 17 Pro.

Ricarica rapida per iPhone 17 e altri dispositivi

Il caricatore supporta, infatti, una potenza massima di 45W via USB-C, gestendo in modo efficiente la ricarica rapida di smartphone, tablet e accessori. È particolarmente adatto ai nuovi modelli di iPhone 17, che sfruttano la ricarica fino a 40W.

Come abbiamo detto nelle nostre recensioni basta più di un’ora e un quarto, circa venti minuti in meno rispetto alla generazione precedente per ricaricare completamente un iPhone 17 Pro.

Il caricabatterie permette di ricaricare molto velocemente anche tutti gli iPhone precedenti, ma anche i MacBook Air, iPad Pro, Nintendo Switch o dispositivi Android compatibili con Power Delivery.

Dimensioni ridotte e cavo incluso

Il design è particolarmemte compatto, probabilmente il più piccolo tra i caricabatterie da 45W. Questo lo rende ideale per l’uso in viaggio, in ufficio o come secondo caricabatterie. Nella confezione è incluso anche un cavo USB-C da 1,85 metri, utile come cavo di backup o al posto di quello originale quando serve un cavo più lungo. Un’aggiunta pratica, spesso non presente nei caricabatterie di questa fascia di prezzo.

Grazie alla tecnologia Anker PowerIQ 3.0 e alla protezione MultiProtect, il caricatore regola automaticamente potenza e temperatura in base al dispositivo connesso, garantendo una ricarica stabile e sicura. Compatibile con tutti i principali dispositivi USB-C, inclusi smartphone Android, auricolari, smartwatch e power bank.

Il caricabatterie piccolissimo, perfetto per i nuovi iPhone 17 è in sconto a 23,99 - macitynet.it
Anker Nano 45W Caricabatterie USB C, ricarica rapida, compatto e pieghevole per Samsung Galaxy S25 Ultra/S24, iPhone 16 e 17, MacBook, Pixel 9, iPad

Prezzo attuale e disponibilità

Questo caricabatterie costerbebe 29,99 euro ma lo comprate a solo 23,99 euro In commercio ci sono caricabatterie da 45W che costano meno, ma nessuno è così piccolo. In più, lo ricordiamo, qui è anche incluso un cavo USB-C di ottima qualità che da solo costa non meno di 10€.

