Caricabatterie da 65W, tre porte e perfetto per i nuovi iPhone a solo 19,49 €

Su Amazon trovate in offerta il Baseus Caricatore USB-C da 65W, pensato per chi cerca una ricarica veloce e versatile. Il costo è di 19,49€ con coupon attivo, in notevole calo rispetto ai 39,99€ del prezzo originale e particolarmente interessante perchè ha le specifiche adatte a gestire i dispositivi Apple più recenti e non solo.

Ricarica veloce per iPhone, iPad e MacBook

Il Baseus Caricatore USB-C 65W è progettato per supportare la massima potenza compatibile con dispositivi come iPhone 17 Pro e iPad, garantendo tempi di ricarica ridotti.

Grazie alla potenza di uscita fino a 65 watt, è in grado di alimentare anche un MacBook Air senza problemi. Questo lo rende adatto sia all’uso domestico che in viaggio, soprattutto per chi porta con sé più dispositivi e ha bisogno di prestazioni elevate in poco spazio.

Due porte USB-C con gestione intelligente della potenza

Il caricatore integra due porte USB-C con distribuzione dinamica della potenza: se usate contemporaneamente, eroga 20W su una porta e 45W sull’altra. In pratica, consente di ricaricare iPhone o iPad alla massima velocità sulla prima porta, mentre sulla seconda si può collegare un MacBook o altri notebook. Il sistema di controllo intelligente assicura una gestione efficiente e sicura della ricarica, proteggendo i dispositivi da sovratensione e surriscaldamento.

Compatto, affidabile e adatto al multitasking

Dal punto di vista del design, il Baseus Caricatore 65W è compatto e facile da trasportare, ideale per chi viaggia o lavora fuori casa. La compatibilità è ampia: funziona con tutti i dispositivi USB-C, compresi smartphone Android, tablet e computer portatili. La possibilità di ricaricare due dispositivi in contemporanea lo rende una scelta pratica per gestire il proprio ecosistema digitale con un unico accessorio.

Il prezzo di listino è di 39,99€, ma al momento si acquista su Amazon a 25,99€, con coupon attivo che porta il costo finale a 19,49€ — uno sconto netto di oltre 20 euro rispetto al prezzo originale.

Sto caricando altre schede...