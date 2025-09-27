Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Tutorial e FAQ » macOS Tahoe, come ripristinare il Launchpad
Tutorial e FAQ

macOS Tahoe, come ripristinare il Launchpad

Di Mauro Notarianni
macOS, come aumentare o diminuire righe e colonne nel Launchpad

Tra le novità di macOS 26 Tahoe, c’è la rimozione del Launchpad, lo strumento che da Mac OS X 10.7 Lion in poi permetteva di visualizzare tutte le applicazioni installate in una griglia simile a quella di iOS; al posto del Launchpad è ora presente App, quest’ultima ispirata alla Libreria app già vista su iOS e iPadOS.

Aprendo App dal Dock tutte le applicazioni di un utente sono ora visibili in una finestra stile Spotlight mostrata al centro dello schermo e con mostra di default quelle aperte più spesso; è possibile visualizzare le varie app in una vista come “griglia” o “elenco” e visualizzare solo determinate applicazioni (Utility, Produttività, Social, Svago, ecc.).

Se a molti utenti App non dispiace, altri rimpiangono il Launchpad. Come ripristinare quest’ultimo?

Come ripristinare il Lauchpad

Nelle beta di macOS 26 Tahoe era possibile ripristinare il Lauchpad con dei comandi da Terminale, possibilità rimossa con le versioni definitive del sistema operativo. Se vi manca il Launchpad con la Home di tutte le app del Mac e vedere a colpo d’occhio tutte le app sul Mac, ben ordinate, esistono delle alternative.

Prima alternativa? il Dock

La prima alternativa consiste semplicemente nell’aggiungere le varie app nel Dock:

  1. Aprite una qualunque finestra del Finder
  2. Selezionate (nella colonna a sinistra) la voce “Applicazioni” e da qui tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) e scegliete “Aggiungi al Dock”.
  3. Nel Dock vedremo l’icona “Applicazioni” e da qui sarà possibile richiamare una sorta di Launchpad

Con un click del tasto destro del mouse/trackpad selezionate l’icona “Applicazioni” nel Dock e assicuratevi di scegliere la visualizzazione come “Griglia”

Questa modalità permette di sfruttare cartelle e accedere alle app elencate in ordine alfabetico; non è purtroppo possibile trascinare nuove app nell’icona dedicata del Dock e questa opzione apre una finestra pop-up anziché una finestra a tutto schermo come avveniva con il LaunchPad.

macOS Tahoe, come ripristinare il Launchpad - macitynet.it

Ripristinare qualcosa di simile al Launchpad con utility di terze parti

Se volete qualcosa di simile a Lancuhpad di Apple vi indichiamo tre possibili alternative. La prima si chiama “Launchie” ed è gratuita, consente il riordino delle varie app con il drag&drop, la creazione di cartelle personalizzate, offre funzionalità di ricerca e la possibilità di impostare una scorciatoia di tastiera personalizzata (per richiamare l’utility); la seconda utility si chiama “AppHub” è altamente personalizzabile, permette di gestire cartelle e sottocartelle e offre varie funzionalità avanzate.

Ulteriore alternativa gratuita è “AppGrid Launcher” in grado di ripristinare il layout del Launchpad, rinominare le app e ordinarle in vari modi; la versione “Pro” di questa utility offre il supporto al drag&drop, al raggruppamento delle app e altro ancora.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPhone 16e, comprarlo o no è una questione di intelligenza - macitynet.it

iPhone 16e ad un prezzo incredibile, solo 499 euro

iPhone 16e scende al minimo storico su Amazon. Solo 499 euro per un telefono pienamente attuale, capace accedere ad Apple Intelligence
Articolo precedente
Smartphone e PC, arriva il nuovo Bonus: per averlo ti basta presentare questo documento
Articolo successivo
Caricabatterie da 65W, tre porte e perfetto per i nuovi iPhone a solo 19,49 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.