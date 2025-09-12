Ciabatta cubica 7-in-1 in offerta a soli 7 Euro

Compatta e versatile, la ciabatta elettrica LENCENT PA037EU attualmente in promozione può facilitarvi davvero l’alimentazione di più dispositivi contemporaneamente, non solo a casa ma anche in viaggio.

Con una forma cubica (7,7 cm per lato) e un peso di appena 180 grammi, appare poco ingombrante ma funzionale, sicuramnete tra le più comode da mettere in una borsa o in uno zaino.

La spina è di tipo Schuko, il che la rende adatta alle prese europee ma anche compatibile in contesti internazionali.

E occupando una spina Schuko poi ne mette a disposizione 3 dove poter collegare dispositivi anche molto energivori in quanto la potenza complessiva in uscita può arrivare fino a 4000 Watt e quindi alimentare tranquillamente un asciugacapelli o altri piccoli elettrodomestici senza rischiare sovraccarichi.

Include anche 3 porte USB-A con uscita massima combinata di 12 Watt e una porta USB-C in grado di fornire fino a 15 Watt. Specifichiamo che se tutte le porte USB vengono utilizzate contemporaneamente, l’erogazione complessiva si ferma a 17 Watt, quindi la ricarica chiaramente rallenta nel caso di più dispositivi collegati insieme.

Per finire in ottica di sicurezza troviamo un sistema integrato di protezione contro sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuiti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 7 €.

In alternativa per 10 € c’è la versione con USB-C fino a 35 Watt e una delle tre USB-A che raggiunge i 18 Watt.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.