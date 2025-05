Cinque metri di Philips Hue Lightstrip Plus a 95,99 €

Tra le soluzioni più interessanti per chi desidera rendere più accogliente, dinamico e personalizzato c’è la Philips Hue Lightstrip White&Color Ambiance da 2 +3 metri ora su Amazon in offerta a 95,99€, rispetto al prezzo di listino di 119€

Il modello proposto è una striscia luminosa flessibile da 2 metri, con tre esensioni da un metro . Questo la rende adatta a diverse configurazioni: si può installare dietro la TV per un effetto ambient, lungo i pensili della cucina, dietro mensole o testiere, oppure lungo i contorni di una stanza per un’illuminazione soffusa e decorativa.

La resa luminosa della striscia base è elevata, con una potenza di a 1600 lumen, e il supporto a 16 milioni di colori consente di adattare l’illuminazione a ogni momento della giornata o a qualsiasi attività, dallo studio al relax, dalla visione di film all’ascolto di musica. È possibile scegliere anche tra tonalità di bianco caldo e freddo, a seconda delle esigenze.

La Philips Hue Lightstrip può essere gestita direttamente via Bluetooth, per un controllo immediato e semplice tramite l’app ufficiale. Chi possiede un Hue Bridge (venduto separatamente) ha accesso a funzionalità avanzate, come la programmazione automatica, l’integrazione con altri dispositivi dell’ecosistema Hue, il controllo da remoto e la possibilità di sincronizzare la luce con musica, film e giochi.

La compatibilità con i principali assistenti vocali – Amazon Alexa, Google Assistant, Matter e Apple HomeKit (questo ultimo acquistando un HUB) – consente inoltre di regolare l’illuminazione tramite comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più fluida e integrata.

Philips Hue è tra i marchi più consolidati nel settore della smart home, e Lightstrip Plus si distingue per qualità costruttiva, affidabilità e facilità d’uso. L’offerta attuale a 95,99€ rappresenta una buona occasione per la unghezza complessiva. Le sole estensioni costerebbero 45 euro.

