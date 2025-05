Fortnite e la proposta indecente per tornare su App Store

Epic canta vittoria e pregusta la vendetta o, meglio, il sapore della rivincita. È quel che accade a margine della sentenza che questa notte ha colpito Apple costringendola ad adeguarsi alla sentenza che liberalizza la pubblicità dei prodotti e dei servizi di chi sta dentro ad App Store, consentendo loro di mandare i clienti ad acquistare anche fuori dal negozio dela Mela.

A parlare della questione e far sapere che potrebbe accadere è Tim Sweeney CEO di Epic Games. Sweeney si riferisce al pronunciamento come un «vittoria enorme per chi crea software. Adesso gli sviluppatori possono offrire il proprio sistema di pagamento insieme a quello Apple, senza che Apple imponga commissioni o restrizioni. È ciò che volevamo fin dall’inizio: una competizione reale, dove sia l’utente a scegliere quale servizio usare».

Ma poi arriva anche una proposta pad Apple:

Il gioco è già tornato su iPhone in Europa tramite l’Epic Games Store, reso possibile dalle aperture del Digital Markets Act. Ma negli Stati Uniti, finora, non era stato possibile. Il rientro ufficiale segnerebbe la fine di un lungo esilio cominciato ad agosto 2020, quando Apple aveva rimosso Fortnite dall’App Store per violazione delle regole sui pagamenti in-app.

Presumibilmente, il ritorno di Fortnite sull’App Store statunitense avverrà con una formula che Apple non avrebbe mai voluto: gli utenti iPhone e iPad potranno scaricare gratis il gioco dall’App Store, ma non potranno acquistare i V-bucks direttamente dall’app. Al posto degli acquisti in-app, Epic indicherà all’interno del gioco che la valuta virtuale si può comprare sul proprio sito web, tramite un link diretto — e Apple, in base alla nuova sentenza, non potrà applicare commissioni su queste transazioni.

We will return Fortnite to the US iOS App Store next week.

Epic puts forth a peace proposal: If Apple extends the court's friction-free, Apple-tax-free framework worldwide, we'll return Fortnite to the App Store worldwide and drop current and future litigation on the topic. https://t.co/bIRTePm0Tv

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025