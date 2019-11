Circle con Disney, il controllo genitori di Netgear è di un altro livello

La generazione Z, ovvero i nati dopo il 1995, naviga regolarmente sul web e la percentuale di utenti attivi in rete raggiunge l’80% nella fascia d’età compresa tra gli 11 e 15 anni, arrivando addirittura a più del 90% tra i 16 e i 20 anni.

I dispositivi di rete e le nuove modalità comunicative online sono quindi parte integrante della vita quotidiana soprattutto per loro, che spesso approcciano i contenuti con l’ingenuità dettata dalla giovane età esponendosi ai rischi che la rete nasconde.

Proprio per questo motivo il genitore ha un ruolo chiave nella gestione dei contenuti online con i quali i figli vengono a contatto. Circle con Disney sviluppato da Netgear offre la soluzione a questa problematica con un sistema di controllo genitori che ha proprio lo scopo di mettere in sicurezza la navigazione in rete dei più piccoli.

La sfida è trovare il giusto equilibrio tra concedere ai propri figli la possibilità di navigare liberamente in rete e assisterli ed educarli evitando di iper-proteggerli e negare loro i plus della rete.

Proibire l’accesso alla rete forse non è la giusta soluzione e, mentre il dialogo genitore-figlio rimane sempre importante, è fondamentale che i genitori possano fare affidamento su sistemi di Parental Control che prevengano qualsiasi tipo di inconveniente e rendano l’esperienza online dei più piccoli, un momento quotidiano sicuro e “protetto”.

Cos’è e come funziona

Come dicevamo Circle con Disney di Netgear consente alle famiglie di gestire i contenuti e il tempo online dei propri figli su qualsiasi dispositivo connesso. Si tratta di una tecnologia di Parental Control che permette nello specifico di monitorare in qualsiasi momento i dispositivi connessi alla rete.

Rispetto ai Parental Control tradizionale, Circle con Disney integra funzionalità aggiuntive come ad esempio la possibilità di visualizzare la cronologia di navigazione per controllare così quali siti vengono consultati o come vengono utilizzati i vari social network. Permette anche di impostare limiti di tempo alla navigazione, che viene così interrotta una volta superata l’ora prestabilita.

Abbonandosi a un piano Premium si aggiunge Circle Go, con il quale è possibile monitorare i dispositivi dei propri figli anche quando non sono connessi alla rete domestica o quando utilizzano una connessione 4G LTE.

I dispositivi compatibili

Al momento i router supportati da Circle con Disney di Netgear sono: