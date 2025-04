Citofono connesso Bticino Linea 5000 with Netatmo, il touch plurifamiliare programmabile

Pubblicità

E’ un concetto di videocitofono totalmente moderno quello che propone Btcino con la sua Linea 5000 With Netatmo: alla vecchia pulsantiera multicampanello e con tastiera di composizione si sostituisce un grande schermo verticale che può assumere diverse configurazioni, mostrare liste, tastiere e messaggi per farvi individuare l’inquilino giusto anche nel condominio più popolato.

Prestazioni, Design e performance sia sul lato fisico che quello digitale con un ampie possibilità di configurazione gestibili attraverso una App ed una web App che permette una facile configurazione anche di più edifici con liste di utenti importabili, personalizzazione immediata dei posti interni e esterni.

Dal punto di vista del design c’è una vasta disponibilità di personalizzazioni dell’involucro da montare ad incasso o in superficie e da caratterizzare con numeri civici o loghi.

Ma non si tratta di un prodotto dedicato ai soli condomini: anche l’abitazione monofamiliare si può avvalere di un posto esterno altamente integrabile dotato di una telecamera di qualità: la tecnologia, inclusi i sensori, è nascosta dietro un vetro scuro e lo schermo si attiva quando ci si avvicina, rivelando un’interfaccia digitale che, seguendo la logica di navigazione degli smartphone, rende le funzionalità di accesso molto intuitive, smart, facili e sicure.

Grazie alla qualità video potenziata e i filtri digitali è possibile catturare ogni immagine in alta definizione: il grande display touch screen da 7”, è resistente all’acqua e agli atti vandalici (IP65, IK08) e nasconde/protegge una telecamera HQ grandangolare da 5 milioni di pixel con un campo visivo orizzontale di 119° e un angolo campo visivo diagonale di 151°.

La trasmissione del segnale video ai videocitofoni avviene tramite codifica PAL su tecnologia SCS BUS 2 fili.

Per quanto riguarda il collegamento tra il posto esterno e i citofoni e derivazioni interne si utilizza la tecnologia a due fili che permette anche una facile sostituzione di impianti esistenti.

Funzionalità innovative e nuovi stili di vita

Linea 5000 con Netatmo si distingue non solo per lo stile unico, ma anche per la sua intelligenza smart. Le sue funzionalità sono pensate per adattarsi alle esigenze di accesso e controllo. L’installazione e la manutenzione sono semplificate grazie agli strumenti digitali dedicati. L’app Home + Project è pensata per l’installatore, mentre l’app Home + Security che gestisce anche altri prodotti Netatmo come le telecamere interne ed esterna è progettata per l’utente finale.

Molte funzioni seguono la logica di navigazione degli smartphone, rendendo tutto molto intuitivo. Gli utenti possono anche lasciare messaggi personalizzati per i visitatori, come ospiti Airbnb o corrieri, e accedere all’edificio tramite smartphone, codice o badge. Inoltre, il pannello dei pulsanti garantisce maggiore privacy, permettendo agli utenti di modificare autonomamente i propri nominativi, senza dover contattare l’amministratore.

Impatto positivo

I sensori di luminosità e prossimità garantiscono efficienza energetica, attivando lo schermo solo quando necessario. L’interfaccia segue un approccio di “design per tutti” e può essere adattata a ogni tipo di utente, inclusi quelli con necessità di assistenza vocale, contrasto elevato e messaggi di testo personalizzati. E’ possibile collegare i citofoni anche ad apparecchi acustici.

L’accesso all’edificio può avvenire in diversi modi compreso l’uso di Badge NFC e dello smartphone via Bluetooth.

I componenti di Linea 5000 possono essere facilmente separati per il riciclo.

I telai esterni e di finitura, realizzati con il 60% di alluminio riciclato, rappresentano un passo in avanti verso un approccio più sostenibile.

E’ possibile trovare altre immagini, informazioni ed una completa brochure nella pagina dedicata a Linea 5000 di Bticino che vi aiuta anche a comunicare al vostro elettricista la novità da installare nella vostra prossima nuova abitazione o condominio o nello stabile che volete ristrutturare con una infrastruttura moderna e smart.