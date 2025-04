Termosifoni Smart con le valvole termostatiche in sconto a partire da 16 €

Pubblicità

La tecnologia Smart è una piacevole innovazione specialmente in casa dove prodotti come la valvola termostatica AVATTO TRV16 attualmente in promozione permettono di controllare i singoli aspetti in maniera altrimenti impossibile.

Nel caso specifico ci riferiamo alla gestione dei radiatori che, grazie a questo accessorio, possono essere monitorati e controllati a distanza. Ad esempio con un click dall’app o direttamente tramite un comando vocale (con Alexa o Google) è possibile accendere o spegnere questo o quel termosifone, abbassarne o aumentarne la temperatura, mentre si è seduti comodamente sul divano di casa, o direttamente dall’ufficio, così da ritrovarsi con la casa calda al punto giusto al rientro.

Per chi vive in abitazioni molto grandi possono far risparmiare diverse centinaia di Euro l’anno in bolletta in quanto permettono di regolare la temperatura dei singoli radiatori, andando così a togliere energia a quelli delle stanze che in quel momento non sono abitate per massimizzare il riscaldamento in quelle dove invece è radunata la famiglia.

Non solo tutto questo si può fare dall’app sul momento, ma si possono anche programmare specifiche variazioni, creando così una tabella settimanale o stagionale che regoli il comportamento dei radiatori in base alle proprie preferenze.

Ciascuna valvola va alimentata con tre batterie stilo AA che promettono mesi di autonomia ininterrotta. Presenta inoltre una modalità di blocco per evitare che un bambino possa sprogrammarla involontariamente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: la singola valvola vi costa intorno ai 16 €. Eventualmente, sempre con notevoli risparmi sul prezzo di listino, potete anche acquistarne in pacchi da due o più unità.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.