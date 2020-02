Codici Windows 10 Pro gratis e licenze software a metà prezzo su BZFuture

I super sconti su BZFuture sono attivi ancora per poco: acquistando uno dei software in sconto a metà prezzo presenti in questa pagina, perciò con una spesa minima di 13,99 euro, ottenete in regalo la licenza completa a Windows 10 Pro.

BZFuture.com, lo ricordiamo, è un negozio online che vende accessori per videogiocatori ma anche per l’appunto chiavi software originali e licenze autorizzate.

Cosa acquistare

Se non sapete cosa scegliere allora potreste valutare l’acquisto di AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition in sconto a partire da 17,99 euro.

Si tratta di una valida alternativa al celebre Partition Magic. Offre una vasta gamma di strumenti e un’interfaccia che mira a rendere la gestione delle partizioni del disco del computer molto semplice.

Ad esempio consente di creare, ridimensionare, spostare, unire e dividere le partizioni senza perdere i dati per massimizzare l’utilizzo dello spazio su disco. AOMEI PA Pro include anche diverse funzionalità come la conversione del disco tra MBR e GPT, la migrazione del sistema operativo, Windows 10/8 To Go, e molto altro ancora.

Di fatto è un programma completo per la gestione delle partizioni, molto utile ad esempio quando la partizione di sistema esaurisce lo spazio o la dimensione originale della partizione non è corretta, oppure più semplicemente per creare più partizioni o ridimensionare quella originale.

Lo sconto

Come accennato in apertura, ancora per qualche giorno sarà attiva la promozione che prevede il dimezzamento (-50%) dei prezzi di licenza di diversi software con l’inclusione gratuita di una licenza per Windows 10 Pro.

In pratica acquistando uno dei software in sconto a metà prezzo automaticamente ottenete la licenza per Windows 10 Pro, il cui prezzo attualmente oscilla tra i 30 e i 40 euro, con un risparmio complessivo quindi di decine di euro.

Per esempio

AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition di cui abbiamo parlato in apertura anziché 32 euro è scontato a 17,99 euro ed include la licenza a Windows 10 Pro, in alternativa allo stesso prezzo potete acquistare l’edizione che comprende la licenza a Windows 10 Enterprise LTSC 2019.

Oppure c’è l’abbonamento semestrale a Kaspersky Internet Security a 15,30 euro e annuale a 24 euro; ancora, tra le offerte più vantaggiose, l’abbonamento annuale a McAfee Antivirus a soli 13,99 euro.

Inoltre:

Vedetela così: a meno della metà del prezzo della licenza a Windows 10 Pro ottenete in regalo uno dei software o degli abbonamenti appena suggeriti. Vi ricordiamo che ce ne sono comunque anche molti altri che potete sfogliare all’interno di questa pagina.