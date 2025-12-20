Come bloccare le telefonate spam che ci tartassano: arriva il maxi risarcimento per chi le riceve

Ogni giorno ne sono sempre di più, ma non tutti sanno che si può ricevere una grossa cifra per “danni”, di cosa si tratta

Chi non riceve perlomeno una telefonata spam al giorno? E’ diventato praticamente impossibile arginarle, chiamano ad ogni ora con qualsiasi genere di offerta commerciale, per fortuna esiste un modo per bloccare questa situazione e mettere un freno alle infinite telefonate pubblicitarie.

Non tutti sanno che c’è anche la possibilità di ricevere un risarcimento quando si è davvero “perseguitati”. Basta conoscere i modi ed è possibile arginare questo flusso di telefonate.

Chiamate spam, come bloccarle subito: la possibilità del risarcimento

Nel corso degli anni le telefonate con offerte commerciali, quelle che definiamo spam, sono cresciute a dismisura, al punto che è quasi impossibile non riceverne almeno un paio al giorno. Ma cosa si può fare per difendersi?

Ebbene come prima cosa va ricordato che tutti gli smartphone di ultima generazione sono dotati di un filtro anti-spam, questo vuol dire che – se attivato – sul display compare un’icona che avvisa sul genere di telefonata che si sta ricevendo. In questo modo l’utente potrà evitare di rispondere, così da non dover ascoltare l’ennesima offerta commerciale.

Poi esiste il Registro delle Pubbliche Opposizioni, la cui iscrizione è gratuita e può essere effettuata sul sito online, serve – in minima parte – ad arginare il numero di telefonate spam che si ricevono. Questo perché spesso i call center utilizzano liste di contatti “sporche”, ovvero in cui sono presenti anche numeri che compaiono nel sopracitato registro. Motivo per cui non è risolutiva l’iscrizione di cui si è parlato.

Esiste, poi, la remota possibilità di ricevere un risarcimento, ma devono esserci gli estremi per potersi rivolgere a un avvocato che si occupa proprio di questi contenziosi, così da riuscire ad avere una sorda di indennità per il fastidio ricevuto. Il risarcimento, che in Italia dunque è qualcosa di assai remoto, è previsto in Grecia, dove nei casi più gravi gli utenti potrebbero ricevere quasi 10mila euro di risarcimento a causa del disturbo perpetuato da determinate telefonate.

Risarcimento che si ottiene soltanto se si è iscritti al registro delle pubbliche opposizioni, che esiste anche in Grecia. In Italia ancora non è così scontato poter ricevere una cifra “riparatoria” in seguito alle centinaia telefonate spam che si ricevono, non è detto, però, che le cose non cambino nei prossimi anni, visto il crescente numero di chiamate del genere che un singolo cittadino riceve quotidianamente.