È questo il design del futuro iPhone pieghevole?

Di Mauro Notarianni
Immagine dal sito iPhone-ticker

Passano i mesi e continuano a circolare voci sul presunto iPhone pieghevole, previsto secondo molti osservatori del mercato per l’autunno del 2026, in parallelo con i vari modelli di  iPhone 18.

Dai produttori di cover, come spesso accade, è ora arrivata una indiscrezione riguardo il design del – presunto – futuro dispositivo.

A riferirlo è il sito tedesco iphone-ticker.de spiegando che i produttori di cover si stanno già preparando per il nuovo dispositivo e alcuni di questi avrebbero ottenuto file CAD con dettagli sulle dimensioni del pieghevole, dispositivo al quale Apple farebbe riferimento internamente con il nome in codice “V68“.

Da piegato il dispositivo dovrebbe essere largo 83,8 millimetri, alto 120,6 millimetri e spesso 9,6 millimetri e dunque molto più largo, ma non alto come gli attuali modelli di iPhone. Lo schermo più piccolo avrebbe quindi una diagonale di 139,4 millimetri e la risoluzione è indicata con 2.088 × 1.422 pixel.

Il motivo di questa insolita dimensione appare chiaro immaginando il dispositivo aperto. Affianco due iPhone standard si otterrebbe uno schermo quasi quadrato; il formato orizzontale consentirebbe di trasformare il telefono in una sorta di tablet portatile, con dimensioni di 167,6 × 120,6 millimetri e una superficie dello schermo di 7,76 pollici (un po’ più piccolo dell’iPad mini). Il tablet con lo schermo più piccolo di Apple misura attualmente 8,3″ (195,4 × 134,8 millimetri) e la risoluzione prevista per l’iPhone pieghevole è di 2713×1920 pixel.

Da aperto, l’iPhone Fold sarebbe spesso solo 4,8mm (senza tenere conto della sezione con la fotocamera); come termine di paragone l’iPhone Air ha uno spessore di 5,64mm e il Samsung Galaxy Fold ancora inferiore nella versione attuale con 4,2 millimetri.

Dai presunti file CAD si evince che il telefono pieghevole di Apple dovrebbe essere integrare doppia fotocamera sul retro, alla stregua di iPhone 17, e la fotocamera selfie completamente integrata nello schermo interno. Se sarà presente e quanto sarà grande il notch (o simile) non è chiaro dai disegni circolati, sempre ammesso che siano reali.

Apple avrebbe lavorato su una cerniera rinforzata e su materiali specifici per ridurre la piega, con l’ambizione di offrire uno dei primi pieghevoli senza alcuna piega visibile.

