Come costruire un database aziendale con Claris FileMaker

Per farti conoscere meglio Claris FileMaker, noi di Espero abbiamo pensato a un evento online gratuito (prenota il tuo posto!), durante il quale vedremo le grandi potenzialità di questo software all’opera. Questo webinar è ideale per chi ancora non conoscesse FileMaker, ma anche per chi voglia capirne bene il funzionamento. Ecco qualche anticipazione.

Conosci Claris FileMaker Pro?

Si tratta di un database multipiattaforma sviluppato da Claris e noto per combinare potenza e facilità d’uso: consente di creare rapidamente app personalizzate in risposta a esigenze aziendali e velocizzare la tua attività.

Rappresenta oggi la soluzione ideale per creare App, gestionali, CRM, ERP, senza dover per forza essere programmatori.

Nato in California nel 1985 dalla Deneba Software, è diventato prima un cavallo di battaglia su Mac, per poi affermarsi su Windows e Mac come soluzione database relazionale di rete. FileMaker è da sempre apprezzatissimo dai manager delle PMI e da chi non è programmatore o non ha un background strettamente informatico perché permette di creare rapidamente database relazionali o App senza avere competenze di programmazione.

Da più di dieci anni è in grado di rivaleggiare per prestazioni e complessità con soluzioni CRM, ERP e gestionali ben più noti (senza perdere in intuitività) anche nelle grandi aziende e nelle pubbliche amministrazioni. Proprio per questo c’è una forte domanda di esperti FileMaker sul mercato, per creare e manutenere soluzioni gestionali innovative su piattaforme Mac, Windows, dispositivi mobili e su web, per professionisti e aziende.

Perché scegliere Claris FileMaker

Principalmente perché consente di creare applicazioni su misura per gestire i dati e i processi della tua azienda, senza avere necessariamente competenze di programmazione: crei App personalizzate, spesso senza scrivere una riga di codice.

Le App create con FileMaker sono subito accessibili da computer, mobile devices, cloud e web.

È semplicissimo realizzare interfacce grafiche di dati, adattandole a esigenze specifiche. Ci sono diverse soluzioni pronte per l’uso con le quali puoi realizzare un’app in poco tempo, ad esempio per gestire i contatti (clienti, fornitori, partner, collaboratori) o l’inventario, organizzare eventi e molto altro ancora.

FileMaker consente di sviluppare App con il linguaggio di scripting interno intuitivo e facile da imparare.

Nella versione italiana tutti i comandi sono realmente tradotti in lingua italiana.

Inoltre puoi condividere in modo sicuro i dati con gruppi di lavoro, piccoli o grandi e puoi contare, oltre al supporto della community, su un’ampia rete globale di partner verificati per consulenze o per ricevere formazione da centri autorizzati.

Il Webinar Espero su Claris FileMaker: costruire un database aziendale

Il webinar di Espero dedicato a Claris FileMaker si terrà online mercoledì 10 febbraio alle ore 18, puoi iscriverti qui!

Durante questo incontro virtuale Anna Antonioli, Senior IT Consultant e docente esperta di FileMaker Pro, ci mostrerà come si può passare da un semplice file Excel (usato per catalogare dati e info aziendali) a un database organicamente strutturato: grazie a modelli integrati e a un’interfaccia grafica intuitiva, verrai catapultato nella creazione di un’app in men che non si dica. E il tuo lavoro sarà immediatamente visibile, su qualsiasi dispositivo, grazie alle potenzialità di FileMaker; infatti, a differenza di un file Excel, con FileMaker più utenti possono effettuare modifiche in contemporanea e condividere via server in tempo reale.

Piattaforma FileMaker Pro: continua evoluzione

Questa piattaforma è in continua evoluzione e ti consente di stare al passo con la trasformazione digitale.

Lo sa bene Luigi Danieli, CEO di Espero srl, che interverrà per raccontarci come abbia iniziato a sviluppare su questa piattaforma adattandola periodicamente delle esigenze aziendali in totale autonomia.

Tutto ciò a dimostrazione del fatto che FileMaker si adatta perfettamente anche alle esigenze di piccole-medie imprese, non solo delle grandi aziende. La ‘facilità’ di utilizzo di FileMaker, combinata con un’adeguata formazione, ti consente di essere autonomo e rapido sulle piccole modifiche e migliorie del tuo database.

Iscriviti al webinar

Ti aspettiamo!

Per approfondire ulteriormente le funzionalità di questo potentissimo strumento creazione di app, archivi personali e soluzioni aziendali, abbiamo inoltre pensato a questi Corsi FileMaker.

I nostri corsi Filemaker consentono a singoli individui, professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni di acquisire le competenze per creare database e applicativi.

In particolare, il nostro nuovo corso FileMaker Scripting insegna a realizzare soluzioni completamente personalizzate anche laddove i normali strumenti dell’interfaccia non sono totalmente personalizzabili.