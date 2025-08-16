Come digitalizzare le videocassette VHS senza computer col registratore PORTTA

Chi ha cassette VHS, Hi8, Mini DV ma anche DVD registrati in casa, sa che il tempo gioca contro. I nastri si degradano, i lettori diventano sempre più rari e anche una piccola rottura può rendere un ricordo irripetibile del tutto irrecuperabile. Pensiamo a vecchi filmati di famiglia, eventi, cerimonie o vacanze registrate su questi supporti ormai obsoleti che rischiano di andare perduti per sempre.

Oggi forse la digitalizzazione è la soluzione migliore per conservarli, ma non tutti sanno come fare o manca semplicemente la voglia di perdere tempo dietro a complicati software da installare e configurare a puntino. In più, convertire con un computer significa averlo lì bloccarlo per ore, datosi che la registrazione avviene in tempo reale e richiede anche importanti risorse alla CPU.

Il convertitore di PORTTA risolve tutto questo: trattasi infatti di un registratore video standalone che consente di acquisire contenuti da dispositivi analogici senza bisogno del PC. Basta collegare un videoregistratore, una videocamera o un lettore DVD e premere REC.

Non bisogna installare nulla, non servono driver, e non c’è neppure il rischio che un aggiornamento del sistema operativo renda un software inutilizzabile. Funziona oggi, e se lo trattate bene funzionerà anche tra dieci o vent’anni.

L’apparecchio è compatibile con segnali AV/RCA, S-Video e AUX e supporta formati standard come NTSC e PAL. I video vengono salvati in MP4 fino a 1080p a 30 Hz, mentre l’audio in MP3.

Il salvataggio può avvenire su USB o scheda SD, perciò una volta convertito il tutto non avrete neanche prezioso spazio occupato sul disco del computer.

Questo convertitore incorpora anche un piccolo display LCD da 3 pollici tramite cui vedere in tempo reale cosa si sta registrando o di rivedere subito i contenuti acquisiti, con tanto di altoparlante integrato per l’ascolto dell’audio.

Come dicevamo è progettato per lavorare con VHS, VCR, Hi8, Mini DV, DVD e console retrò, ma non è un lettore: serve sempre un dispositivo sorgente come appunto un videoregistratore o una videocamera dalla quale schiacciare Play per far partire il nastro.

Disponibilità e prezzo

Il convertitore PORTTA costa 169,99 € e lo potete comprare anche su Amazon. Nella confezione sono inclusi anche telecomando, alimentatore, cavi AV e audio. Nel momento in cui scriviamo è disponibile anche uno sconto con un coupon di circa 35 €.

Sto caricando altre schede...

Sulla casa

Se volete approfondire, qui su Macitynet trovate CasaVerdeSmart, una intera sezione dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile.