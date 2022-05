Come risolvere il problema delle copertine che scompaiono su Kindle

Chi carica libri su Kindle dal proprio computer utilizzando Calibre o altri modi ha riscontrato da tempo un problema piuttosto fastidioso. Le copertine dei libri “scompaiono” e Kindle visualizza delle icone generiche per ciascun titolo.

È un problema particolarmente fastidioso soprattutto se si tiene ordinata la propria collezione di libri personali che, ricordiamo, è perfettamente legale assemblare grazie a siti come l’italiano Liber Liber e lo statunitense Project Gutenberg, oltre all’Internet Archive, che rendono disponibili libri in formato open e privi di copyright.

Dal momento che la visualizzazione dei libri sull’ereader di Amazon, il Kindle, è squisitamente visiva, trovarsi un’icona generica per ciascun libro può diventare fastidioso. Per fortuna esiste una soluzione.

La colpa di Amazon

Chi si occupa di queste cose ha da tempo notato che il problema deriva da un bug di Amazon, che probabilmente non ha interesse a risolvere. Il bug praticamente fa sì che quando si carica un libro con una connessione via cavo dal computer con il jukebox per i libri, l’app open source Calibre, dopo aver disconnesso il reader le copertine compaiano per pochi secondi e poi scompaiano.

Questo come detto accade a causa di un bug di Amazon. Il Kindle tenta di scaricare la copertina per il libro dai server Amazon e, quando questo non riesce, sostituisce la copertina esistente di quella creato da Calibre con una copertina generica.

La soluzione di Calibre

A partire dalla versione 4.17, Calibre ha una soluzione alternativa. In pratica se si collega il Kindle a Calibre dopo che le copertine sono state distrutte da Amazon, Calibre le ripristina automaticamente.

Per fare questo la procedura è semplice: si collega il Kindle, si caricano il libro, si scollega il Kindle e si attende che le copertine vengano fatte scomparire. Il tempo varia abbastanza a seconda del numero di libri che sono stati caricati in quella sessione, perché i processori di Kindle sono molto efficienti da un punto di vista energetico ma non sono particolarmente veloci per questo tipo di operazioni, tuttavia non richiede mai più di 4-5 minuti.

A quel punto si collega di nuovo il Kindle al computer con Calibre aperto che automaticamente ripristina tutte le cover. Anche qui, bisogna aspettare un paio di minuti prima di sconnetterlo. Dopo averlo fatto, tuttavia, le cover dovrebbero restare “fisse”.

L’alternativa

Un altro modo per fare in modo che le copertine “resistano” e per comunque per consumare meno batterie con il Kindle è tenerlo in modalità aeroplano. Questo è più semplice perché basta caricare i libri via cavo con il Kindle in modalità aeroplano e poi si può sganciare e andare avanti senza problemi, ed è valido soprattutto per chi vuole utilizzare il lettore di Amazon senza usufruire dei servizi wireless.

Può essere anche una valida soluzione temporanea se si vogliono semplicemente caricare dei libri e non si ha tempo o voglia per fare il secondo passaggio con il computer, rinviandolo a un secondo momento quando si deve riaccendere la connessione wireless.

L’indicizzazione del Kindle

Calibre è uno strumento fantastico per gestire i libri e può essere un’ottima base per tenere un archivio con tutti i volumi che si possiede sul proprio computer, per poi sincronizzarlo con il Kindle caricando solo quello che serve. In questo modo l’archivio funziona anche da backup per i libri del Kindle.

Talvolta però le funzionalità può sembrare che non funzionino. Per esempio, può succedere di caricare di libri e non vederli comparire subito sul Kindle, una volta disconnesso dal computer (dove è in modalità Usb e non permette di interagire con i contenuti del dispositivo).

Questo è un problema noto. I libri inviati al Kindle, infatti, vengono visualizzati sul Kindle solo dopo essere stati indicizzati dal Kindle. Questo può richiedere del tempo. Se il libro continua a non essere visualizzato dopo un po’ di tempo, è probabile che l’indicizzatore Kindle si sia bloccato.

A volte può essere un libro che causa l’arresto anomalo dell’indicizzatore. Sfortunatamente, Amazon non ha fornito alcun modo per dedurre quale libro sta causando un arresto anomalo del Kindle perché non rende accessibile una interfaccia con lo stato di avanzamento dell’indicizzazione.

L’unica possibilità è ripristinare il Kindle o eliminare tutti i file dalla sua memoria utilizzando e quindi inviare di nuovo i libri, uno per uno, fino a quando non si scopre il libro problematico. Una volta trovato il libro problematico, eliminalo dal Kindle ed eseguire su Calibre una nuova conversione da MOBI a MOBI o da MOBI a AZW3 (i formati usati nativamente da Kindle) e quindi rispedirlo di nuovo. Questo quasi sempre risolverà il problema. Se non lo risolve, potrebbe esserci un problema anche con un altro libro o forse quel libro in particolare non è compatibile.