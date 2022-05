Facebook chiude Amici nelle vicinanze e altri servizi localizzati

Dopo i podcast, in queste ore Facebook ha iniziato a informare gli utenti che anche Amici nelle vicinanze e altre funzionalità basate sulla posizione saranno presto interrotte, precisamente alla fine del mese. Mentre le ragioni non sono attualmente chiare, la società afferma che tutte le informazioni relative a queste funzionalità saranno cancellate dai server di Facebook.

“Poiché in passato hai usato la funzione Amici nelle vicinanze, gli avvisi meteo, la cronologia delle posizioni o la localizzazione in background, desideriamo informarti che questi prodotti e funzioni non saranno più disponibili a partire dal 31 maggio 2022”, scrive Facebook. “Le informazioni che hai condiviso e che sono state utilizzate per queste esperienze, tra cui la cronologia delle posizioni e la localizzazione in background, non verranno più raccolte dopo il 31 maggio 2022, anche se le avevi abilitate prima di questa data. Facebook continuerà a raccogliere informazioni relative alla posizione per altre esperienze, come indicato nella nostra Normativa sui dati”.

Secondo la società, Nearby Friends e altre funzionalità basate sulla posizione non saranno più disponibili per gli utenti dopo il 31 maggio 2022.

Gli avvisi di amici e meteo nelle vicinanze non saranno più disponibili dopo il 31 maggio 2022. Le informazioni che hai condiviso che sono state utilizzate per queste esperienze, tra cui la cronologia delle posizioni e la posizione in background, smetteranno di essere raccolte dopo il 31 maggio 2022, anche se le hai precedentemente abilitate

Alcuni dei dati, come la cronologia delle posizioni dell’utente, che utilizza automaticamente la posizione per creare una mappa dei luoghi visitati, saranno disponibili per il download entro il 1° agosto 2022. Successivamente, Facebook afferma che questi dati verranno cancellati.

Sfortunatamente, come ricorda anche Engadget, questo non significa che l’app di Facebook smetterà di raccogliere la posizione degli utenti. La società afferma che i dati sulla posizione saranno ancora raccolti “per altre esperienze”. Naturalmente, è sempre possibile disabilitare l’accesso dell’app Facebook alla propria posizione, andando nelle impostazioni sulla privacy di iOS.

