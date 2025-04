Come trasformare un vecchio hard disk in una levigatrice a disco

Trasformare un vecchio e tradizionale disco rigido un una smerigliatrice / levigatrice a disco, utile per rendere più liscia una superficie, pareggiarla, smussare piccole parti di legno o plastica grazie a un disco abrasivo rotante.

È il progetto di uno smanettone che in un filmato su YouTube mostra passo dopo passo come procedere, con un po’ di tempo, attrezzi e alcuni componenti a disposizione.

Se siete appassionati sia di elettronica sia di informatica è molto probabile che da qualche parte avete un vecchio disco rigido inutilizzato; lo youtuber ProShorts101 mostra come sfruttare un HDD WD Caviar Blue WD1600AAJS (un disco rigido da 3,5″ del 2009 da 160GB e motore a 7200RPM) ma la procedura da seguire è simile per qualsiasi disco rigido.

L’HHD è stato smontato e modificato sfruttando componenti quali un regolatore elettronico della velocità (ESC), un servomotore, una presa 12V e della cartavetrata.

Il filmato parte mostrando come smontare l’HDD, rimuovere il coperchio in metallo, rimuovere braccio e testine di lettura e altri supporti meccanici; si rimuove il circuito stampato (PC) del controller; si saldano i capi del regolatore elettronico della velocità sulle piazzole del motore e si incolla il regolare sullo chassis; si prosegue poi praticando dei fori per fare passare dei cavi, collocare la presa di corrente (per l’alimentazione a 12V) e si completa il lavoro aggiungendo un potenziometro per regolare la velocità.

Il coperchio dell’unità nel video è stato intagliato in modo da poter essere collocato di nuovo sopra l’unità lasciando esposta solo l’area del motore sulla quale viene applicata la carta vetrata (ritagliata e incollata sul piatto).

Ne vale la pena? No considerando che si trovano smerigliatrici a disco a meno di 50 euro su Amazon (più sicure e costruite decisamente meglio di quanto si possa fare in casa), sì se ve la cavate con l’elettronica e volete passare un pomeriggio a dilettarvi nel creare qualcosa di inusuale. L’utilità finale è dubbia e la levigatrice creata con un HDD potrebbe essere utile forse per affilare semplici forbicine per unghie o affinare piccoli oggetti in legno.