Compressore Aria Portatile a solo 27,99 € grazie ad in coupon

Su Amazon trovate in offerta Onherm Compressore Aria Portatile, pensato per chi cerca una pompa elettrica compatta e veloce. Il costo è di 27,99€, in calo rispetto ai 39,99€, grazie a un coupon attivabile da 12€ alla pagina prodotto.

Design compatto e tecnologia a turbina

Onherm Compressore Aria Portatile è progettato con un motore a turbina integrato ad alta potenza, che consente un flusso d’aria fino a 25 L/min. Questo si traduce in una velocità di gonfiaggio tre volte superiore rispetto ad altri modelli simili, rendendolo adatto a un uso rapido su pneumatici di auto, moto, bici e SUV. Il design compatto (8,2 x 6,7 x 15 cm) e il peso contenuto di circa 500 grammi facilitano il trasporto, anche grazie al tubo integrabile nel corpo pompa.

Modalità automatiche e utilizzi versatili

Questa mini pompa include 5 modalità di gonfiaggio preimpostate: bicicletta, moto, auto, palloni e modalità libera. Il sensore integrato garantisce una precisione fino a ±0,01 bar, con lettura chiara sul display digitale LCD. In modalità libera, è possibile impostare manualmente il valore desiderato tra 3 e 150 PSI, con spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata, utile per evitare il sovragonfiaggio.

Illuminazione d’emergenza e ricarica USB

Oltre alla funzione di gonfiaggio, Onherm Compressore Aria Portatile funge anche da strumento multifunzione per emergenze: integra una torcia LED con tre modalità (luce fissa, SOS e strobo), utile in situazioni di scarsa visibilità. La pompa è dotata di porta USB-C e USB-A, utilizzabili per ricaricare dispositivi mobili come smartphone, agendo all’occorrenza come power bank. Una dotazione pensata per l’uso in viaggio o in contesti outdoor.

Prezzo scontato con coupon attivo

Il prezzo di listino di Onherm Compressore Aria Portatile è di 39,99€. Attivando il coupon presente sulla pagina Amazon, il costo scende a 27,99€.

Sto caricando altre schede...