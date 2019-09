Con Ambient Mode, Google Assistant trasforma i dispositivi Android in display intelligenti

Google vuole far sì che gli utenti possano continuare ad utilizzare i propri dispositivi Android anche quando sono in carica, magari adagiati su una scrivania o su una dock. Per farlo, ha presentato a IFA 2019 in corso la Ambient Mode, modalità ambiente, grazie alla quale Google Assistant trasformerà gli ultimi dispositivi Android in display intelligenti.

La modalità Ambient renderà più semplice la visualizzazione delle notifiche, l’avvio di una playlist e il controllo dei dispositivi facenti parti della smart home, il tutto dalla schermata di blocco. E quando il dispositivo non viene utilizzato, a schermo appariranno le foto dal proprio account Google Foto.

La Modalità Ambiente sarà disponibile inizialmente sul Lenovo Smart Tab M8 HD, e verrà avviata non appena il tablet sarà inserito nella sua stazione di ricarica intelligente, e sul Lenovo Yoga Smart Tab. La Modalità ambiente sarà attivata anche sul Nokia 7.2 e 6.2, durante la ricarica del telefono.

