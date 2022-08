Con AppleCare+ ora è possibile assicurare l’iPhone per furto e smarrimento

AppleCare+, l’assicurazione che offre assistenza e copertura aggiuntiva per il proprio hardware Apple, è disponibile per iPhone in tre nazioni europee (Francia, Italia, Spagna) con una nuova formula aggiuntiva che prevede copertura per furto e smarrimento.

AppleCare+ per iPhone, lo ricordiamo, comprende due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi a fronte del pagamento di un costo mensile. Nella sua versione base copre problematiche come rottura del vetro e danni accidentali di tutti i tipi a fronte di un costo di 29 o 99 euro per due volte nel corso di un anno.

Ora è possibile attivare la copertura aggiuntiva sia al momento dell’ordine ma anche subito dopo l’acquisto. In fase di ordine oltre al dispositivo vero e proprio, è possibile scegliere tra “AppleCare+” e “AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento” (per due anni).

La prima opzione parte da 89 euro o 4,49 euro al mese (il prezzo cambia secondo il telefono acquistato) e prevede protezione in caso di danni accidentali, la riparazione certificata con ricambi originali, il servizio sostituzione “express” (la spedizione di un dispositivo sostitutivo), accesso prioritario all’assistenza; il costo della seconda opzione (con copertura per furto e smarrimento) parte da 149 euro (o 7,49 euro al mese) e prevede tutti i servii offerti da AppleCare+ e la copertura extra per furto e smarrimento.

La copertura per furto e smarrimento richiede che la funzione Dov’è sia attiva sull’iPhone al momento dello smarrimento o del furto e durante tutta la procedura di richiesta.

Apple spiega che i vantaggi di AppleCare+ si sommano ai due anni di garanzia del venditore previsti dalla normativa italiana a tutela del consumatore e che ai sensi del Codice del Consumo, i consumatori hanno diritto a ottenere a titolo gratuito dal rivenditore la riparazione o la sostituzione dei prodotti che presentano un difetto di conformità entro 24 mesi dalla consegna.