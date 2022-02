Con BlitzHome la frittura ad aria si controlla da smartphone a 81€

BlitzHome sconta la sua friggitrice ad aria smart, che si può controllare da smartphone e che metta una cucina più sana, ma golosa, a portata di smart. Si acquista direttamente a questo link al prezzo di 81 euro.

Tra le caratteristiche principali di questa friggitrice, naturalmente, la possibilità di controllo tramite app. Con semplici click tramite smartphone è possibile controllare lo stato di cottura in tempo reale, impostare il tempo di cottura, e altro ancora.

Ovviamente, è possibile controllare la friggitrice anche senza smartphone. In particolare, tramite la presenza di un pannello tattile superiore, che funziona con tap a sfioramento. C’è pure una manopola che offre accesso a tempi e temperature precise, da poter selezionare con estrema semplicità, per cotture di estrema precisione.

La friggitrice vanta la tecnologia ASH2.0, che permette la circolazione dell’aria calda a 360° e persino il riscaldamento della parte interna. Grazie alla tecnologia RNC, invece, viene ridotto il rumore del 20%, in modo da cuocere in ambienti silenziosi.

La friggitrice offre una grande capacità di cottura, con spazio di 5L, dunque perfetto per cene in famiglia o per organizzare feste. Facile da pulire, il cestello della friggitrice risulta rimovibile, e con un rivestimento antiaderente. Naturalmente, la friggitrice ad aria offre una frittura più Sana, con il 98% in meno di olio rispetto alle friggitrici tradizionali.

La friggitrice pesa circa 5 kg e ha dimensioni di 36,10 x 27,10 x 30,60 cm. La si acquista in sconto a 81 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.