Con FRITZ!OS 8.20 di AVM la rete domestica diventa più intelligente, efficiente e affidabile

Con l’avvio del rillascio graduale di FRITZ!OS 8.20, l’azienda tedesca AVM leader europea nel campo dei router per casa e ufficio introduce una serie di miglioramenti concreti e ben mirati per rendere l’esperienza quotidiana della rete domestica più fluida, sicura e personalizzabile. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di una serie di funzionalità che rispondono a esigenze reali – dal controllo parentale, alla condivisione file, all’automazione della casa. Ecco le principali novità in chiave d’uso quotidiano.

Con FRITZ!OS 8.20, AVM continua a portare avanti una visione in cui il router non è solo un accessorio tecnico, ma un vero centro di controllo intelligente per la casa connessa. Ogni aggiornamento – dal monitor dei consumi alla gestione dei dispositivi, dal backup automatico alla smart home – è orientato a rendere la tecnologia più utile, più intuitiva e più affidabile per l’utente comune.

Un nuovo Monitor Online: sapere chi consuma cosa

Una delle introduzioni più utili per gli utenti è il Monitor Online rinnovato, che ora permette di analizzare l’uso della rete non solo in tempo reale ma anche con una prospettiva più ampia, fino a un mese. Questo rende molto più facile capire quali dispositivi consumano di più e regolare di conseguenza l’uso della banda, magari evitando rallentamenti quando si lavora da casa o si guarda una serie in streaming. Inoltre, è più semplice selezionare i dispositivi da monitorare, rendendo la panoramica della rete domestica più immediata ed efficace.Screenshot

Energy Efficient Ethernet: risparmiare energia senza sacrificare le prestazioni

Sempre più dispositivi restano collegati alla rete 24/7. Con FRITZ!OS 8.20, il consumo energetico del router diventa più controllabile: la nuova funzione Energy Efficient Ethernet consente di gestire in modo differenziato ogni porta LAN e la WAN. Si possono disattivare le interfacce non in uso, riducendo gli sprechi energetici, senza compromettere la velocità di connessione quando serve davvero.

Parental control più chiaro e accessibile

Gestire il tempo online dei più giovani è ora più semplice: la schermata del Parental Control è stata riorganizzata per mostrare in modo più intuitivo i profili e i dispositivi associati. I “ticket” temporanei di navigazione, utili per concedere minuti extra, sono ora più visibili e aumentano da 10 a 12. È una piccola modifica che semplifica la vita quotidiana di tante famiglie.

FRITZ! Failsafe: restare online anche quando la linea cade

Una delle novità più interessanti è FRITZ! Failsafe, un sistema di fallback automatico che mantiene attiva la connessione anche in caso di guasti alla linea principale (fibra, DSL, cavo). Il sistema commuta automaticamente su una linea di backup collegata via WAN, LAN o USB, come uno smartphone in tethering o un FRITZ!Box mobile. È una funzione pensata per chi lavora da casa o gestisce attività che dipendono da una connessione sempre attiva.

Wi-Fi Mesh più stabile e repeater più facili da integrare

Anche la gestione della rete Wi-Fi Mesh riceve un’ottimizzazione importante. I repeater si integrano ora più facilmente nella rete esistente senza dover reinserire la password, e si possono attivare più dispositivi contemporaneamente. Il risultato è una rete più stabile, veloce da configurare e capace di offrire connessioni più affidabili in tutta la casa.

Upload facilitati con FRITZ!NAS: condivisione semplice, anche in ricezione

La nuova funzione di upload via link condiviso su FRITZ!NAS è un’ottima soluzione per scambiare file in modo semplice e sicuro. Chi riceve il link può caricare e scaricare documenti senza bisogno di avere un account sul router. Una funzionalità ideale per raccogliere foto di gruppo, documenti collaborativi o materiali multimediali con amici, colleghi o parenti.

Smart Home: più controllo e automazione intelligente

Il nuovo OS espande anche le capacità della smart home firmata AVM. L’interruttore intelligente FRITZ!Smart Control 440 ora può controllare funzioni prima riservate ai termostati, come la temperatura o il boost di calore. Inoltre, permette la regolazione fine dell’illuminazione (incluso colore e temperatura) e può attivare routine su base evento: una chiamata, un cambio di temperatura, o addirittura l’attivazione di una funzione del router stesso. Un esempio? Spegnere la rete Wi-Fi con un singolo tocco sul pulsante smart.

Chi può aggiornare

Chi possiede un FRITZ!Box 7590 può già aggiornare oggi. Gli altri modelli compatibili seguiranno nei prossimi giorni. L’update può essere installato automaticamente o manualmente via “fritz.box”.

Per https://amzn.to/4oePpQX completo e l’elenco dei dispositivi compatibili: https://it.fritz.com